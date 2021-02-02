A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş EURO 2020 öncesinde açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, gündemdeki konulara ilişkin Yeni Şafak'a konuştu.

"İZ BIRAKMAK İSTİYORUZ"

EURO 2020 öncesi milli takımın durumunu değerlendiren Şenol Güneş, “Milli takımımızda genç oyuncular var. Birkaç tecrübeli oyuncumuz var. Birbirlerini tanıyorlar. Oynadıkları oyunlarla bize umut veriyorlar. Yükselen bir değer olmak istiyoruz. Yapmak istediğimiz şey bu. Bu çocukların hiçbirisi Dünya Kupası görmediler. İlk defa katılacaklar. Hem kendilerine, hem ailelerine, hem topluma verecekleri en güzel mesaj orada olmak ve Türkiye'yi temsil etmek. İkincisi kendi adlarına bir level daha yukarı çıkabilmek için önlerine bir 2020 Avrupa Şampiyonası var, bir de 2022 Dünya Kupası'na katılarak kendilerini tekrar gösterme şansları var. Ülke futbolu adına Türkiye'yi temsilen Türk futbolunu tekrar tanıtma şansımız var. Bu yüzden sorumluluklarımız fazla. Gurur verecek oyunlar ve sonuçlar bekliyoruz. İz bırakmak istiyoruz. Türk futbolunda yeniden bir adım atmanın bugün ilk adımını burada yapacağız. Bu tip maçlar, futbolcuların özellikle ülkelerin kendilerini tanıtmaları için en güzel sahnedir. O sahneyi güzel kullanmak lazım. O yüzden Dünya Kupası'nı da önemsiyorum ama Avrupa Şampiyonası'nda zaten bir adım attılar. Şu anda biz bu gençle nesillerle bu sonuçları yakalayabilirsek, ondan sonrası da daha kolay işler olacağını düşünüyorum. O doğruları yakalayan bu grup 5-10 sene bunu taşır.” şeklinde konuştu.





"REKABET OLACAK AMA KAVGA OLMAYACAK"

En iyi olmak için rekabet olması gerektiğinin altını çizen Şenol Güneş, “Rekabet olacak ama kavga olmayacak. Tartışma olmayacak. Tartışmalar, kavgalar futbol dışı şeyler. Yöneticilerin kavgası, antrenörlerin kavgaları, hakem kavgaları, kısır döngüler... Asıl önemli olan güzel bir rekabet. Futbol en güzelini ortaya koyma yarışı olmalı. Birbirini yok etme savaşı değil. Herkesin birbirine ihtiyacı vardır. Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin Galatasaray, Galatasaray'ın Beşiktaş'a, hepsine, herkese ihtiyaç var. Biz birlikte yaşamayı öğreneceğiz. Her kulübe saygı duyuyoruz. Her kulübün antrenörünü seviyoruz. Oyuncularımızı da tarafsız olarak burada bir havuzda eritiyoruz. Kulüplerimiz de en iyileri olsun. Şu anda krizimiz var. Avrupa'da takımlarımız da sıkıntılı. Uluslar Ligi'nde sıkıntılar yaşadık. Hemen üzülüyor, etkileniyoruz. Futbol, moral ile de ilgilidir. Moralin bozulmaması için de dikkat edeceğiz. Onlar sorumluluk duymalı ama bizim destek vermemiz lazım. Tüm bunların hepsi birlikte yapılacak.” dedi.





"YABANCI SAYISINI ÇOK KONUŞUYORUZ"

Futbolcu yetiştirme konusunda Bursaspor'u örnek gösteren tecrübeli teknik direktör, “Zaten sistemi vardı. Ama bu sefer bunu bir politika haline getirdi ve doğru yapıldı. Biz bu sistemi oturtabilmek için üst kademede bazı şeyler yapmamız lazım. Yabancı konusu bunlardan bir tanesi. Biz yabancı sayısını çok konuşuyoruz. Sayı mesele değil. Bizim üreterek sunmamız lazım. Yusuf Yazıcı örneğinde olduğu gibi. 15-20 milyon Euro'luk oyuncuyu 3-5 tane yaptığın zaman sen zaten ekonomini düzeltiyorsun. Sen dışarıdan yabancı alırken dikkat etmen lazım. Sana mutlaka yarayanı alacaksın. Sayısının da fazla olmasına gerek yok. En iyisini seç al. 15-20 yabancı oyuncu alacağına, 3-5 ya da 6-7 yabancı al. Bunlar direkt oynasınlar. Fazlasını alırsan ürettiğinin önünü tıkıyorsun. O alacağın yabancıya yakın sende oyuncu yok mu? Bursaspor'daki oyunculara herkes talip oluyor. Fenerbahçe'den Merih gitti, Trabzonspor'dan Yusuf gitti, Galatasaray'dan Ozan gitti. O mevkilere oyuncular bu kulüplere lazım mı? Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray'a oyuncu lazım? Lazım. Ne kadara mal olur? Topla parayı onu geçiyor. Alınanlara bak, direkt geçiyor.” ifadelerini kullandı.





"HALA KULÜPLERE BORÇLAR GELİYOR"

Türkiye'de kulüplerin borçlarıyla gündeme geldiğine de dikkat çeken teknik direktör Şenol Güneş, “Almanya sistemini oturtmuş. Kulüp yapısına bakarsak, Almanya Milli Takımı hangisi? Bayern Münih, Dortmund, ötekiyle beriki. Biz de? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor. Peki bu dört takımın bütçesi, artı mı değil mi? Hepsi eksi. Borçları var. Bayern Münih'in bütçesini biliyor musunuz? 350 milyon Euro artı bütçesi var. Biz hangi yarışı yapıyoruz? Ekonomik, idari, teknik yapıları oturtmadan öbürlerini anlatmayın. 14, 15, 16 yabancı meselesi değil ki. Bizde alınan yabancı oyuncularla ilgili sorunlar yüzünden kulüplerin puanları siliniyor. Hala kulüplere borçlar geliyor. Türkiye'de borcu olan kulüpler var. Hala davaları devam ediyor. Hep öteliyoruz. Ben bunları suçlamak için söylemiyorum. Bunu söylediğim zaman başlıyorlar, ‘sen yabancı konusunu gündeme getiriyorsun' diye. Ben onu istemiyorum. Ben istiyorum ki Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Barcelona ve Bayern Münih neyse öyle olsun. Benim milli takımım da Almanya gibi olsun. Ama beraber yapacağız diyorum” ifadelerini kullandı.

