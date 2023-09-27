Şenol Güneş, Salih Uçan'ı iterek soyunma odasına gönderdi Adana Demirspor'a 4-2 yenilen Beşiktaş'ta maç sonrası Şenol Güneş ve Salih Uçan'ın arasında tartışma yaşandı. Güneş, Uçan'ı iterek soyunma odasına yolladı.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşan Beşiktaş, mücadeleyi 4-2 kaybetti.

Vincent Aboubakar ve Milot Rashica ile 2 gol bulan siyah-beyazlılar, galibiyet için yeterli performansı sergileyemedi.

Salih Uçan'ı soyunma odasına itti

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve öğrencisi Salih Uçan arasında tartışma yaşandı.

Güneş, maç sonu rakibi tebrik etmek isteyen Uçan'ı soyunma odasına iterek göndermeye çalıştı.

İkilinin yaşadığı tartışma görüntüleri sosyal medyada konuşuldu. Bazı futbolseverler Güneş'in yaptığı hareketi doğru bulmadı.

