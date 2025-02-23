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Trabzonspor’un Süper Lig’de Gaziantep FK’yı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktör Şenol Güneş, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Deneyimli teknik adam, soğuk hava koşullarına rağmen sahayı en iyi şekilde hazırlayan ekibe teşekkür ederek, şunları söyledi:

Trabzon’da uzun zamandır bu kadar sert bir hava görmemiştik. Bugün her şarta uyum sağlamamız gerekiyordu; saha, hava, hakem.. Her şeye rağmen galip gelmek önemliydi. Takım olarak birlikte savunup, birlikte hücum ettik. Şimdi önümüzde Çarşamba günü oynayacağımız Rizespor maçı var. Rize dün maç yaptı, biz bugün oynadık. Bu da bazı oyuncuların dinlenme ihtiyacını artırıyor. İskenderun maçında aldığımız beraberlik, takım olarak daha fazla gelişmemiz gerektiğini gösterdi.

"YENİ TRANSFERLERİMİZ KALİTELİ, ANCAK DAHA KALİTELİ OLMALILAR"

Kadroya katılan yeni oyuncuların performansını da değerlendiren Güneş, şu ifadeleri kullandı:

Transferlerimiz kaliteli isimler, sahada da olumlu işler yaptıklarını düşünüyorum. Ancak sadece kaliteli olmak yetmez, mevcut oyuncularımızdan daha iyi olmaları gerekiyor. Folcarelli'nin bir sakatlığı var, ancak bir hafta içinde düzeleceğini düşünüyoruz. Önümüzde zorlu bir süreç var, her oyuncumuzun en iyi seviyeye ulaşması gerekiyor.

"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET"

Soğuk hava, rakip alanı kapatıp çıkmayı düşünerek oynamasını bekledik. Hakem, saha ve hava. Hepsi için hazırlıklı olmak durumundaydık. Oyunun 75 dakikasına kadar oyun düşündüğümüze yakındı. Golleri bulduktan sonra daha rahat oynamayı düşünüyorduk. Skor 3-0 dönünce bazı oyuncuları Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağımız Çaykur Rizespor maçını düşünerek kenara aldık. Diğer oyuncularımızı oynatıp görmek istedik. Düşündüğümüz gibi olmadı. Skor 3-2'ye geldi. Hak ettiğimiz bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Son bölümdeki golden sonra penaltı golü de gelmesi oyuncuları biraz telaşa itti. Rahat oynayacağımız maçı 3-2'ye getirdik. Oyuncular kazanmak için istekliydi. O yüzden hepsini tebrik ediyorum.

"HAKEME, SAHAYA, HER ŞEYE UYUM SAĞLAMAK ZORUNDAYIZ"

Hakemle ilgili soruya ise Güneş, şöyle yanıt verdi:

Düzen bu. Hakeme de sahaya da her şeye uyum sağlamak zorundayız. Konuşarak bir şey çözemiyoruz. Biz kendi oyunumuza odaklanacağız. Bazen kızıyoruz. Kızmak çözmüyor meseleyi.

"BORDO MAVİ KAN OLMAZ, KANIN KIRMIZIDIR"

Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklamalarına de tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

Ne diyorlar 'Kasıtlı yapmış gibi bana karşı yaptı diyorlar' sana karşı yapılmışsa gereğini yaparsın. Bordo-mavi kanın olmaz abi kanın kırmızı olur. Bordo-mavi Trabzonspor'un forma rengi eğer bir kasıt yapılıyorsa orada gereğini yaparsın. Hakemler konusunda tarafsızlık Trabzonspor'a veya Sivasspor'a haksızlık yapmaksa yanlış bir yol, çok büyük bir yanlış. Bunu konuşarak kahraman olamazsın. Ben oyuncuya eksiklerini söyleyebilirim ama değiştirme hakkım var. Onun için yetkililer sorumlu olacak. Bizim de alanımıza girmeyecek.

"TUZ KOKMUŞTUR"