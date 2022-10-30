Şenol Güneş: Savunmada zaaflarımız var

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 5-2 galip geldikleri Ümraniyespor maçının ardından konuştu. Güneş,"Bizim de savunmada zaaflarımız var. Oyun sistemini düzeltmemiyiz."dedi.

Beşiktaş, Şenol Güneş'in ikinci döneminin ilk maçında sahasında Ümraniyespor'u ağırladı.

Ligin 12. haftasında Vodafone Park'ta oynanan müsabakayı siyah-beyazlılar 5-2'lik skorla kazandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in 12. haftasında 5-2 kazandıkları Ümraniyespor mücadelesi sonrası açıklamalarda bulundu.

"Rakibe göre her bakımdan daha güçlüyüz"

"Kazanmamız gereken bir maçtı" diyerek sözlerine başlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Rakibe göre her bakımdan daha güçlüyüz. 1'e 1, 11''e 11'de üstün olmamız gerekiyordu. Bölüm bölüm yaptık ama bazı bölümlerde eksiklerimiz çok fazlaydı. Hem birebirde hem oyunu rakibe bıraktık. Rakip oynadı. İkinci yarı daha iyiydik." dedi.

"Savunmada zaaflarımız var"

Skorun güzel ama oyunda eksikleri olduğunu kaydeden Güneş, "Zaten kazanmamız gerekiyordu. Ama taraftarların maç başındaki desteğine teşekkür ediyorum. Oyuncuların desteğine teşekkür ediyorum. Oyun temposu arttıkça onlar da coşuyor. Oyun kaybedilince suskunluğun farkındayım. 30. dakikada oyuncu değiştirmem gerekiyordu. Bekledim. Bazı oyuncuları görmek istedim. Bazı oyuncuların sakatlıkları vardı. İyi oynayan var, eksik oynayan var. Kazanmamız gereken bir maçı kazandık. O yüzden mutluyuz. Bu tip takımları yenmemiz gerekiyor.

Ümraniye de iyi oynuyor. Önde baskıyla en iyi oynayan takımlardan bir tanesi. Bizim de savunmada zaaflarımız var. Oyun sistemini düzeltmemiyiz. O yüzden bu dönemi iyi geçmemiz lazım. Önce Galatasaray sonra kupa maçı var. Mevcut oyuncuları değiştirmeyiz, geliştiremezsek değiştiririz. Her takım iddialı. Bugün güzel bir ambiyans vardı. Beklediğimden daha iyi oynayan oyuncular vardı." ifadelerini kullandı.