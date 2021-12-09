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    Şenol Güneş: Sezon ortasında Beşiktaş'la çalışmak istemiyorum

    Şenol Güneş: Sezon ortasında Beşiktaş'la çalışmak istemiyorum

    Sergen Yalçın'ın Beşiktaş ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör adaylarından Şenol Güneş, "Sezon ortasında Beşiktaş ya da bir başka kulüpte çalışmak istemiyorum" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2021 - 14:06
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 16:00
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    Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçlarla birlikte teknik direktör Sergen Yalçın, istifa etti. Yalçın'ın istifasının ardından teknik direktörlük için birçok isim gündeme geldi. Onlardan biri de Şenol Güneş...

    Son olarak A Milli Takım'ı çalıştıran Şenol Güneş, yeni sezona kadar takım çalıştırmayacağı kararının devam ettiğini belirtti.

    Yakın çevresine kariyer planlarından bahseden Güneş, Beşiktaş'ı şu an düşünmediğini belirtti.

    Şenol Güneş: Sezon ortasında Beşiktaş la çalışmak istemiyorum #1

    "BEŞİKTAŞ'I ÇALIŞTIRMAM"

    Fanatik'in haberine göre Güneş, "Başkanla dostluğumuz baki. Ama sezon ortasında Beşiktaş ya da bir başka kulüpte çalışmak istemiyorum. Yeni sezona kadar dinleneceğim. Beşiktaş'a da Sergen'e de hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

    2015 ile 2019 yılları arasında görev yaptığı süre boyunca tecrübeli teknik adam; 2015-2016, 2016-2017 sezonları olmak üzere 2 kez üst üste şampiyonluk kazanarak kulübe veda etmişti.

    Şenol Güneş: Sezon ortasında Beşiktaş la çalışmak istemiyorum #2

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