Şenol Güneş: Takımı kendi haline bıraksan zaten 4 puan alır Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, maç sonu yaptığı açıklamalarda, "Takımı kendi haline bıraksan zaten 4 puan alır. Bu sonuçlar ne bana ne de takıma yakışmaz." dedi.

Haber Merkezi

Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u ağırladı.

Zorlu geçen karşılaşmada 2-0 geriye düşen bordo-mavili ekip, son 15 dakikada bulduğu gollerle skoru eşitleyerek sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı.

"BU ŞEKİLDE HİÇBİR MESAFE KAT EDEMEYİZ"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Şenol Güneş yaptığı açıklamada, "Maça başlarken geçen maçtan gelen bir gayret vardı. Savunma yaparken de hücum yaparken de eksiklerimiz var. Uyum olarak Kayserispor bizden iyiydi. Bu şekilde hiçbir mesafe kat edemeyiz." dedi.

"BU BİZİM OYUN ANLAYIŞIMIZ DEĞİL"

Basit top kayıpları yaptıklarından bahseden Güneş şunları dedi:

"Hiç olmayacak şekilde rakibe topu kaptırdık. Taktikle ilgili konuşacak bir şey yok. Oyunculara da söyledim. Bunu değiştirmemiz lazım. Sakatlıktan çıkmış oyuncu daha istekli oynuyorsa biz neden çalışıyoruz. Antrenmanda gösterdiği performansı oyuncu sahada da göstermeli. Bizim ilerde kaptırdığımız bütün toplar pozisyon oldu. Bu bizim oyun anlayışımız değil."

"YENİDEN BAŞLAMA TRENDİ"

Oyuncularına eleştirilerde bulunan deneyimli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Bu maç bizim yeniden başlama trendimiz olmalı. İyi oynayıp kaybedersek umutlu olurduk. Bugün oyuncular yüzde 100'ünü vermedi. Kötü niyet var demiyorum ama bunları düzeltmeniz gerekiyor. Güçleri yetmese de savaşacaklar. Topu iyi kullanmayacaksa, iyi oynamayacaksa ben onu sahaya niye koyayım. Ona da yazık bana da. Bu maçı ben mağlubiyet olarak yorumluyorum."

"KENDİ HALİNE BIRAKSAN 4 PUAN ALIR"

Şenol Güneş ayrıca şu cümleleri kurdu:

"Takımı kendi haline bıraksan zaten 4 puan alır. Bu sonuçlar ne bana ne de takıma yakışmaz. Bu oyuncular bu değil. Bu kadar kötü olmaları mümkün değil. Tabii ki kabul etmek lazım. Beşiktaş maçının yorgunluğu da var. Bunu bir bitiş olarak kabul edelim. Yeniden başlamamız gerekiyor."