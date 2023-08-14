Şenol Güneş: Taraftarlardan özür diliyoruz Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fatih Karagümrük maçının ardından, "Bu maçtan uzaktık. Taraftarlardan özellikle ilk yarı için özür diliyoruz" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'de yeni sezona galibiyetle başladı.

Sezonun ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'le deplasmanda karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekip, Gedson Fernandes'in 85. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup ederek sezonun ilk 3 puanını aldı.

Beşiktaş'ta geçen sezonun son 3 haftasında peş peşe attığı gollerle adından söz ettiren Gedson Fernandes, yeni sezona da golle başladı.

Kazanılan üç puanın ardından ise Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

"Maç daha kolay olabilirdi"

Maçın daha kolay olabileceğini ifade eden Şenol Güneş, şu ifadeleri kullandı:

Buraya kazanmak için geldik. Ama o duygularımız tam sahaya yansımadı. Karagümrük kendi gücünde, direnecek bir takımdı. Top kayıpları yaptık. Oyun yavaştı. Baskılarımız uzaktı. Agresif oynamadık. İkinci yarıda daha çok pozisyon bulduk. Kazanmayı hak ettik maçın geneline bakınca. Ama maç daha kolay olabilirdi.

"Geç gelen gol biraz gerginlik yaptı bizde"

Deneyimli teknik adam sözlerine şu şekilde devam etti:

İkinci yarıda kazanmak için yeterli pozisyonları bulduk. Geç gelen gol biraz gerginlik yaptı bizde. Bu dönemlerde bunları da yaşayacağız. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İçeride iki maçımız var şimdi, daha güzel bir oyun bekliyorum. Daha gol pozisyonu üreten oyun tarzına ulaştığımız zaman daha iyi olacak. Bugün için olumsuz değil, sezona kazanarak başladık. Olumsuz bakarak gidemeyiz.

"Taraftarlardan özellikle ilk yarı için özür diliyoruz"

Şenol Güneş, maçın ilk yarısında oynanan oyun için taraftarlardan özür diledi.

Bireysel olarak eleştirmek doğru değil. Oyun anlamında, taktik disiplin açısından görevlere bağlı olarak iyi niyetliydiler ama bunu hızlı yapmamız gerekiyor. Neftçi maçında bunu daha iyi yaptık. Bu maçtan uzaktık. Taraftarlardan özellikle ilk yarı için özür diliyoruz.

"Daha iyiye gittiğini düşünüyorum"

Rachid Ghezzal hakkında konuşan Şenol Güneş, şu sözleri sarf etti:

Şu anda sakat olarak Ghezzal'ın durumu var. Yarından itibaren koşulara başlar ama hafta sonuna ne olur bilmiyorum ama daha iyiye gittiğini düşünüyorum.

"Transferle ilgili şu anda muhakeme yapmam doğru değil"

Transfer konusu hakkında ise deneyimli isim, şunları dedi: