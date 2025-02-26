Şenol Güneş: Top kayıplarına dikkat edelim

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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rize maçı öncesi oyuncularını basit top kaybı yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, "Bu maçta kazanmaktan başka seçeneğimiz yok. Herkesten yüksek konsantrasyon ve disiplin bekliyorum. Bu sezon Güneş, oyuncularını kolay top kaybetmemeleri konusunda sık sık uyarıyor. sık sık yaşadığımız basit top kayıplarına dikkat edin. Türkiye Kupası bizim için büyük bir hedef." ifadelerini kullandı.

4 PUAN İLE İLK SIRADA

Grupta ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden, ikinci maçta deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan bordo-mavililer, 4 puan ile ilk sırada yer alıyor.

Trabzonspor'un ardından 3 puanlı 3 takımdan biri olan Çaykur Rizespor ise averajla üçüncü sırada yer alıyor.

Grupta üçüncü maçların ardından ilk 2 sırada yer alacak ekipler, çeyrek finale yükselecek.