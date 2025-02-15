Şenol Güneş, Trabzonspor'un attığı gole sevinmedi

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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 12 yılı aşkın süre sonra Dolmabahçe'ye rakip teknik adam geldi.

Beşiktaş ile 2 lig şampiyonluğu yaşayan Güneş, 4 bin 500 gün sonra Trabzonspor yedek kulübesinde siyah-beyazlılara rakip oldu.

GOLE SEVİNMEDİ

Öte yandan Güneş, takımının Beşiktaş karşısında bulduğu gole sevinmedi.

Trabzonspor, Beşiktaş karşısında 17. dakikada Simon Banza ile öne geçti.

Şenol Güneş'in bu gole sevinmemesi ve doğrudan kulübeye yönelmesi dikkat çekti.