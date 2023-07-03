Şenol Güneş, transfer istediği bölgeleri açıkladı Beşiktaş'ın deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında stoper, orta saha ve forvet bölgelerine transfer istediğini açıkladı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri'nde başladı. Teknik direktör Şenol Güneş, akşam antrenmanı öncesi tesislerde basın toplantısı düzenledi.

Tecrübeli çalıştırıcı, başlayan transfer dönemi hakkında kadroya takviye yapmak istediği bölgeleri açıkladı.

"Biz takım olarak umutluyuz, cesaretliyiz"

Bu sezon 50 üstünde maç yapacaklarını belirten Şenol Güneş, şunları söyledi:

Lig yarışı içerisinde taraftar, yönetim, medya, personel önemli ama federasyon da önemli. Çok konuşulduğu için söyleyeyim. Fazla derine inmeyeceğim. Güvenebileceğimiz kurum olması önemli. Güvenebileceğimiz bir kurum olsun istiyoruz. Sorunlar tabii ki olacak ama çözümler de olacaktır. Bunlar atlatılacaktır. Biz takım olarak umutluyuz, cesaretliyiz. Cesaretimizi asla kaybetmeyeceğiz. Gücümüzü de, inancımızı da geçen sezondan başlangıç olarak görüyorum. Üstüne koymak durumundayız. Tüm oyuncularla sürekli toplantı, sürekli çalışma yapıyoruz. Zor bir sezon olacak. Geçen sezon kesik kesik olan ligin yerine akıcı ve yoğun bir lig olacaktır. Takım sayısı da 20 oldu. Bu da 38 maç demektir. Konferans ve kupa ile birlikte en az 50 üstü maç olacaktır.

"Büyük başarılar istiyoruz"

Başarılar yakalamak istediklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

Büyük başarılar istiyoruz. Başlangıçta zor ve imkansız görünür ama imkansızlıklar aşılır. Oynadığımız oyundan oyuncular ve taraftar da keyif alsın istiyoruz. Oyun hızı temposunu artırmalıyız. Zaman zaman tribünde de, sahada da oldu, öfkeyi ve kötülüğü hiç istemiyoruz. Öfkeyi sevgiyle, kötülüğü iyilikle yenmeye çalışacağız. Küfür, şiddetin olmadığı bir ligi hep beraber hayata geçirmeliyiz. Sahada kıran kırana, güzel futbol olsun. MHK, PFDK ve Tahkim kurumsal kimlikleriyle olsun, kişisel kararlar olmasın. Biz ilkeli ve kurallara bağlıyız. Haksızlık olmasın. Beyaz sayfa olsun ama silgi olmasın sürekli. Silgi de bitti mi işler biter.

"Stoper mutlaka almak durumundayız"

Transfer konusuna değinen Şenol Güneş, şu açıklamayı yaptı: