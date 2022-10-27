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    Şenol Güneş, tribünleri de hareketlendirdi

    Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle birlikte taraftarlar Ümraniyespor maçının biletlerine yoğun ilgi gösterdi.
    • 27.10.2022 - 14:25
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    Şenol Güneş, tribünleri de hareketlendirdi

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında, 30 Ekim Pazar günü saat 17.00'de Dolmabahçe'de Ümraniyespor ile karşılaşacak.

    Karşılaşmanın biletleri satışa çıkmasının ardından taraftarlardan büyük ilgi gördü.

    Şenol Güneş faktörü

    Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'in görevden ayrılması ve Şenol Güneş ile anlaşılmasının ardından Beşiktaşlı taraftarlar Ümraniyespor maçının biletlerine hücum etti.

    Karşılaşmanın bütün biletlerinin tükenmesiyle çoğu taraftar bilet alamadığı için üzüntüsünü sosyal medyada belirtti. Yönetim, karşılaşmaya olan yoğun ilgi sebebiyle büyük memnuniyet duyuyor.

    Şenol Güneş, tribünleri de hareketlendirdi #1


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