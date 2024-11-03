Şenol Güneş: Umarım buradan toparlanıp yeniden başlarız

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Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi. Bordo-mavililer bu sezon ikinci yenilgisini yaşadı.

Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAK İÇİN SAHAYA ÇIKTIK"

Deneyimli çalıştırıcı, sözlerine şöyle başladı:

Kazanmak için sahaya çıktık. İyi de başladık. Rakibi çıkarmamaya çalıştık. Rakibin çıkışlarda iyi olduğunu biliyorduk. Bir çıkışta basit bir top kaybı sayımız fazla olmasına rağmen pozisyonumuz yanlıştı. 2 golü penaltıdan attık ama daha önceden atmalıydık. Herkesin faul diye bıraktığı pozisyondan gol yedik. Son pozisyonda yine basit bir gol yedik.

"UMARIM BURADAN TOPARLANIP YENİDEN BAŞLARIZ"

Güneş, açıklamalarına şöyle devam etti:

Bütün futbolcular emeklerin karşılığını alamadı. Bugün o şans bizden yana olsaydı kazanacağımız maç olacaktı. Hepsi üzüldü, biz de üzüldük. Taraftar da bize destek oldu. Kazanmak için her şey hazırdı. 2-1'i biraz daha taşıyabilirdik. Beklenmedik şekilde yediğimiz gol oyuncuları demoralize ediyor. Dün dünde kaldı. Umarım buradan toparlanıp yeniden başlarız. Oyuncular bütün gayretlerini kullandılar.

"DEĞİŞİKLİKLERİN KATKI YAPTIĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Şenol Güneş ayrıca, şu ifadeleri kullandı: