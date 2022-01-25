Şenol Güneş ve ekibi yemekte bir araya geldi

Şenol Güneş ve ekibi yemekte bir araya geldi

Eski Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, teknik ekibi ile bir araya geldi.

Şenol Güneş, Beşiktaş’ta görev yaptığı teknik ekibi ile bir araya geldi.

Yemekte Güneş’in ekibinde görev yapan yardımcı antrenörler Eren Şafak, Şeref Çiçek ile siyah beyazlı takımın eski idari menajeri Ali Naibi ve Dusco Tosic de yer aldı.

TOSIC PAYLAŞTI

Ayrıca kısa süre önce Beşiktaş’ta göreve başlayan kondisyoner Miguel Peiro da Şenol Güneş ve ekibinin görüşmesine katıldı.

Buluşma fotoğrafını Tosic sosyal medya hesabından paylaştı. Yapılan paylaşım, Beşiktaş kulislerinde yeni hocanın Şenol Güneş olacağı iddialarını güçlendirdi.