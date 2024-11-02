Şenol Güneş ve Jose Mourinho dev maça hazırlanıyor

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Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etmeye hazırlanıyor.

Zorlu karşılaşma öncesinde her iki takımda da hazırlıklar son hızla devam ediyor.

Bordo-mavili takımda, teknik direktör Şenol Güneş'in tercihleri merak konusu olurken, Fenerbahçe'de ise José Mourinho'nun planları dikkatle takip ediliyor. İki ezeli rakip, sahada adeta bir taktik savaşı vermeye hazırlanıyor.

ŞENOL GÜNEŞ, BİREYSEL ÖNLEMLER ALIYOR

Trabzonspor, son dönemlerde zorlu bir süreçten geçiyor. Bu bağlamda, Şenol Güneş’in radikal kararlar alması bekleniyor.

Bordo-mavili takımın hocası, Saint Maximin ve Tadic gibi isimlere özel önlem alırken, En-Nesyri'nin hava topu hakimiyeti için de özel bir taktik geliştirdiği öğrenildi.

Güneş, Fenerbahçe maçını bir kurtuluş reçetesi olarak görüyor.

MOURINHO'DAN 3 PUAN İÇİN DEV PLAN

Öte yandan, Mourinho'nun planı da büyük ölçüde netleşmiş durumda. beIN Sports’un haberine göre; Fenerbahçe son lig maçında Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin ön ikilisi ile 4-4-2 düzenini benimsemişti.

Ancak Trabzonspor karşısında, Manchester United maçında sahada olduğu 4-2-3-1 dizilişine geri dönmesi bekleniyor.

Jose Mourinho, galip gelmeleri için öncelikle rakibin en önemli hücum silahları Edin Visca ve Simon Banza’yı durdurmanın şart olduğu görüşünde. Portekizli çalıştırıcı, bu maça yönelik tüm taktik çalışmalarında bu konuya ağırlık veriyor.

Mourinho’nun son 6 maçta 4 gol atan, süratli ve hareketli oyun yapısıyla dikkat çeken Banza’yı markaj için Amrabat veya stoperde forma giymeye aday Çağlar-Becao-Djiko üçlüsünden birini görevlendirmesi bekleniyor.

Bu sezon 2 gol atan Visca’yı ise sol bekte oynayacak Kostic veya Mert Müldür’den biri marke edecek.