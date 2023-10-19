Şenol Güneş'in gidişi yıldız ismi bitirdi! Beşiktaş'tan ayrılıyor... 40 milyon euroluk veda Şenol Güneş'in ayrılmasının ardından Beşiktaş'ta bazı taşlar yerinden oynamaya başladı. Beşiktaşlı yıldız isim, Güneş'in ardından veda etmeye hazırlanıyor.

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Sezon başından beri bazı zorluklarla boğuşan Beşiktaş, Şenol Güneş'in ayrılışı ile yeni bir döneme girdi.

Şenol'un vedasının ardından takımı devralan Burak Yılmaz, futbolculara yeniden moral aşılamaya çalışıyor.

Bu aşamada ise bazı ayrılıklar gündeme gelmeye başladı. Kulislerde dolaşan iddialara göre; Jean Onana’nın takımdan ayrılmak istediği ortaya çıktı.

Forma gelmedi, bilet kesildi

Spor camiasından edinilen bilgilere göre Onana, Beşiktaş’ta forma şansı bulamadı ve istediği başarıya erişemedi. Bu yüzden ise siyah beyazlı takımdan ayrılma kararı aldı.

Öte yandan Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun Milli Takımı forması giymek istediği öğrenildi. Genç futbolcunun düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istediği bildirildi.

Beşiktaş kariyeri

Onana’nın sezon başında yaptığı sözleşmeye göre Beşiktaş’la olan anlaşması 30 Haziran 2027 yılında bitecek. Takıma dahil olduğu günden beri 7 maça çıkan ve 117 dakika sahada kalan orta saha, 1 asist yaptı.