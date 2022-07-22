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    Şenol Güneş'in sokaktaki tartışmaya tepkisi

    Şenol Güneş'in sokaktaki tartışmaya tepkisi

    Şenol Güneş, tatil için geldiği memleketi Trabzon'da, dolaştığı sırada bir mağazada kavga çıktı.
    • 22.07.2022 - 15:17
    • Güncelleme : 22.07.2022 - 15:58
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    Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve A Milli Takım 'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş bir araya gelerek, Trabzon’da gerçekleştirilen projeleri yerinde inceledi.

    Güneş’e incelemeleri sırasında basın mensupları eşlik etti.

    Kavgaya denk geldi

    Şenol Güneş'in gezdiği sırada bir mağazada kavga çıktı. Durup kavgayı izlemeyen başlayan Şenol Güneş'i, bir vatandaş kamerasına kaydetti.

    O sırada mağaza çalışanının karşısındakine, "Polis çağırıyorum...'' dediği duyuldu. Mağaza sahibi ve müşterinin kavga ettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

    Şenol Güneş'in sokaktaki tartışmaya tepkisi İZLE

    Şenol Güneş in sokaktaki tartışmaya tepkisi #1

    Şenol Güneş in sokaktaki tartışmaya tepkisi #2

    Şenol Güneş in sokaktaki tartışmaya tepkisi #3


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