Şenol Güneş'in Trabzonspor'dan alacağı ücret

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Trabzonspor, Şenol Güneş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

KAP'a yapılan bildiride deneyimli teknik adama yıllık 50 milyon TL ödeneceği belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre;



Sayın Güneş'e;



2024-2025 sezonu için 50 milyon TL garanti ücret,



2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir.



Opsiyon hakkının kullanılması halinde;



2026-2027 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir.