Şenol Güneş'in Uğurcan tercihi tartışılıyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in aday kadroya Uğurcan Çakır'ı davet etmesi, Fenerbahçe ve Trabzonsporlu taraftarları karşı karşıya getirdi.

A Milli Takımımızın Hırvatistan ile oynayacağı hazırlık maçı ve UEFA Uluslar Ligi'ndeki Rusya ile Macaristan maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in aday kadroya çağırdığı isimler arasında Caner Erkin'in bulunması dikkat çekerken, bir diğer tartışma konusu ise Uğurcan Çakır'ın tercih edilmesi oldu.

Bu sezon formsuz görüntüsüyle dikkat çeken Çakır, kalesinde 14 gol görerek takımının 19. sırada yer almasına engel olamadı.

ALTAY - UĞURCAN KIYASLAMASI

Sosyal medyada ise Fenerbahçe taraftarları Uğurcan Çakır'ın kadroya çağrılmasına tepki gösterdi. Bu sezon formda bir görüntü çizen Altay Bayındır'ın aday kadroya davet edilmesi gerektiğini savunan sarı-lacivertli taraftarlar, seçimi adil bulmadı.

Trabzonspor taraftarları da Uğurcan Çakır'ın performansının düşmediğini; gollerin stoperlerden kaynaklı yenildiğini ifade etti.

Aday kadroya davet edilmeyen Altay Bayındır, Ümit Milli Takım kadrosunda 1. kaleci olarak yer alıyor.