Şenol Güneş'in Uzak Doğu hedefi

Milli takımdan ayrıldıktan sonra Başakşehir, Rizespor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor'dan teklif alan Şenol Güneş için Uzak Doğu sürprizi gelebilir.

Milli takımımızın EURO 2020 ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde oynadığı futbol ve alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılmıştı. Şenol Güneş'in yerine ise geçtiğimiz günlerde Stefan Kuntz göreve getirilmişti.

TÜRKİYE'DE TAKIM ÇALIŞTIRMAK İSTEMİYOR

Milli takımdan ayrıldıktan sonra Süper Lig'de birçok takımdan teklif alarak Başakşehir, Rizespor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor'dan gelen teklifleri reddeden Şenol Güneş, bir süre Türkiye'de takım çalıştırmak istemiyor.





YİNE UZAK DOĞU'YA GİDEBİLİR

2002 Dünya Kupası'nda milli takımımızla 3.'lük yaşayan Şenol Güneş, turnuva sonrası Uzak Doğu'daki popülaritesini artırmış ve 2007-2009 yılları arasında Güney Kore'nin FC Seoul takımını çalıştırmıştı.

Şenol Güneş'in, herhangi bir yabancı milli takımdan teklif almaması halinde bu coğrafyadan bir takımla anlaşma sağlayabileceği öğrenildi.

Deneyimli hocayla birçok Uzak Doğu ekibinin de temasa geçtiği gelen haberler arasında.

32 MAÇTA 1,72 PUAN ORTALAMASI

18 Mart 2019 tarihinde A Milli Futbol Takımımızdaki 2. dönemine başlayan Şenol Güneş, ay-yıldızlılarla çıktığı 32 maçta 1,72 puan ortalaması yakalamıştı. Şenol Güneş'in sözleşmesi 10 Eylül 2021 tarihinde feshedilmişti.