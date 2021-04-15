Şenol Güneş'ten Cenk Tosun'a: Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli

Şenol Güneş'ten Cenk Tosun'a: Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli

Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş yaptığı bir röportajda Cenk Tosun için, Bazen birini sevmeniz yetmiyor, uzaktan sevmek zorunda kalıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

TivibuSpor kanalında Erkut Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Güneş, Milli Takım ve Beşiktaş'taki yıllarından bahsetti.

Güneş, Cenk Tosun'un Beşiktaş'ta kalmasını çok istediklerini belirterek, şartlar menfaatinde böyle bir karar aldıklarını dile getirdi.

"SENİ UZAKTAN SEVMEK AŞKLARIN EN GÜZELİ"

Şenol Güneş açıklamasında, "Cenk iyi bir karakter. Beşiktaş'ta kalmasını gönülden istedik ama şartlar menfaatinde böyle bir karar verildi.

Bazen birini sevmeniz yetmiyor, uzaktan sevmek zorunda kalıyorsunuz. Seni uzaktan sevmek, aşkların en güzeli gibi oluyor." ifadelerinde bulundu.

Şenol Güneş'ten Cenk Tosun'a: Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli İZLE