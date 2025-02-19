Şenol Güneş'ten eleştirilere sert cevap: Maçı mı sattım

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Beşiktaş ile 2 lig şampiyonluğu yaşayan Şenol Güneş, 4 bin 500 gün sonra Trabzonspor yedek kulübesinde siyah-beyazlılara rakip olmuştu.

Beşiktaş ile 2 şampiyonluk yaşayan Trabzonspor'un tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, 13 yıl sonra konuk geldiği Dolmabahçe'den galibiyet alamadı.

GOLE SEVİNMEDİ

Öte yandan Trabzonspor’un bulduğu golden sonra Şenol Güneş’in sevinmeyişi dikkatlerden kaçmadı. Tecrübeli çalıştırıcı, takımını öne geçiren gole sevinmeyerek direkt yedek kulübesine yöneldi.

Maç öncesinde de Şenol Güneş, eski takımı Beşiktaş'ın taraftarları tarafından tezahüratlarla karşılanmış, Güneş de taraftara el sallayarak cevap vermişti.

TRABZONLULAR FEDERASYONU NE DEMİŞTİ?

Trabzonlular Federasyonu, Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Beşiktaş - Trabzonspor maçında yaşanan olaylara ve Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

Açıklamada, Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'in maç sırasında takımının attığı gole sevinmemesi eleştirildi. "Trabzonspor'un kalecisine yapılan çirkin tezahüratlar karşısında bir tepki göstermesini beklerdik" denilen açıklamada, Güneş'in Beşiktaş'a karşı gösterdiği soğukkanlılığın açıklanamayacak bir durum olduğu ifade edildi.

Federasyon ayrıca, Beşiktaşlı yöneticilerden ve taraftarlardan bu tür çirkin tezahüratlara karşı daha net bir duruş sergilemeleri gerektiğini belirtti. Açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu ve İçişleri Bakanlığı'ndan da olayın arkasındaki sorumluların cezalandırılması talep edildi.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN TEPKİ

Ayrıca, Şenol Güneş de düzenlediği basın toplantısında, bu açıklamayı hedef aldı. Güneş, "Gole sevinmedim diye maçı mı sattım?" dedi.

Beşiktaş'ta çalıştığım için sevinmemişim. Beşiktaş'a çalıştığım için maç mı satacağım! Ben Beşiktaş'tayken Trabzonspor'a 3-0 kaybettim, Trabzonspor'a maçı sattım! Benim bir duruşum var. Benim Trabzonspor'daki yerim belli.