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    Şenol Güneş'ten Emre Belözoğlu'na teklif

    Şenol Güneş'ten Emre Belözoğlu'na teklif

    Fenerbahçe ile yollarını ayıran Emre Belözoğlu'na A Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten yardımcılık teklifi geldi. Genç çalıştırıcı kararını kısa süre içerisinde verecek.
    • Haber Merkezi
    • 26.06.2021 - 13:12
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    Fenerbahçe'de son 10 hafta teknik direktör olarak görev yaptıktan sonra Başkan Ali Koç tarafından yola devam edilmeme kararı alınan Emre Belözoğlu, A Milli Takım'ın teknik kadrosuna katılıyor.

    Şenol Güneş ten Emre Belözoğlu na teklif #1

    ŞENOL GÜNEŞ'TEN TEKLİF GELDİ

    Sarı-lacivertlilerle yolları ayırdıktan sonra Çeşme'de tatil yapan Belözoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir araya geldi.

    Güneş, Belözoğlu'na, "Seninle çalışmak istiyorum. Dünya Kupası yolculuğunu beraber yapalım." dedi. Bu teklife Emre Belözoğlu sıcak baktı.

    Önümüzdeki hafta ay-yıldızlı ekibin patronu ile bir görüşme daha yapacak olan 40 yaşındaki çalıştırıcı, son kararını açıklayacak.

    Şenol Güneş ten Emre Belözoğlu na teklif #2

    PRO LİSANS İÇİN İTALYA'YA GİDECEK

    40 yaşındaki futbol adamı, gönül verdiği teknik adamlık kariyerine şimdi de pro-lisansı ekleyecek. Fenerbahçe yönetiminin son anda yola devam etmeyeceğini açıkladığı tecrübeli isim, İtalya'da teknik adamlık eğitimine devam edecek.

    A Takım çalıştırabilmek için ön koşul olan Pro-Lisans diplomasını kısa zamanda cebine koymak isteyen Emre Belözoğlu, ayrıca İtalya Futbol Federasyonu'nun UEFA ve FİFA ile ortaklaşa düzenleyeceği seminerlerle de kendini geliştirecek.

    Şenol Güneş ten Emre Belözoğlu na teklif #3

    10 MAÇTA 23 PUAN TOPLADI

    Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ardından teknik direktörlük görevini üstlenen Emre Belözoğlu iyi bir grafiğe imza atmıştı.

    10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, 18 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü.

    Şenol Güneş ten Emre Belözoğlu na teklif #4

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