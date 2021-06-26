Şenol Güneş'ten Emre Belözoğlu'na teklif

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Emre Belözoğlu'na A Milli Takımlar Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten yardımcılık teklifi geldi. Genç çalıştırıcı kararını kısa süre içerisinde verecek.

Fenerbahçe'de son 10 hafta teknik direktör olarak görev yaptıktan sonra Başkan Ali Koç tarafından yola devam edilmeme kararı alınan Emre Belözoğlu, A Milli Takım'ın teknik kadrosuna katılıyor.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN TEKLİF GELDİ

Sarı-lacivertlilerle yolları ayırdıktan sonra Çeşme'de tatil yapan Belözoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile bir araya geldi.

Güneş, Belözoğlu'na, "Seninle çalışmak istiyorum. Dünya Kupası yolculuğunu beraber yapalım." dedi. Bu teklife Emre Belözoğlu sıcak baktı.

Önümüzdeki hafta ay-yıldızlı ekibin patronu ile bir görüşme daha yapacak olan 40 yaşındaki çalıştırıcı, son kararını açıklayacak.

PRO LİSANS İÇİN İTALYA'YA GİDECEK

40 yaşındaki futbol adamı, gönül verdiği teknik adamlık kariyerine şimdi de pro-lisansı ekleyecek. Fenerbahçe yönetiminin son anda yola devam etmeyeceğini açıkladığı tecrübeli isim, İtalya'da teknik adamlık eğitimine devam edecek.

A Takım çalıştırabilmek için ön koşul olan Pro-Lisans diplomasını kısa zamanda cebine koymak isteyen Emre Belözoğlu, ayrıca İtalya Futbol Federasyonu'nun UEFA ve FİFA ile ortaklaşa düzenleyeceği seminerlerle de kendini geliştirecek.

10 MAÇTA 23 PUAN TOPLADI

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un ardından teknik direktörlük görevini üstlenen Emre Belözoğlu iyi bir grafiğe imza atmıştı.

10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, 18 gol atarken, kalesinde ise 10 gol gördü.