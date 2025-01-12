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İHA

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

Güneş, maçın ilk 15 dakikasında takımının kötü bir başlangıç yaptığını ancak sonrasında oyun üstünlüğünü ele geçirdiklerini belirtti.

"DOĞRU VE YANLIŞI BİLİYORUZ"

Güneş, şunları dedi:

Maçla ilgili olarak olumlu dönüşümler oldu. Malheiro güzel işler yaptı. Visca da iyi işlere imza attı. Malheiro'yu dışarı alırken espri de yaptık. 'Niye daha önce atmadın. Onun için seni dışarı alıyorum' diye. Gol yemeden kazanmak önemliydi. Umarım böyle devam ederiz. Burada kalamayız. Doğru ve yanlışı biliyoruz. Sivasspor maçını kazanarak yolumuza devam ederiz.

"EREN ELMALI BENİM OYUNCUM"

Güneş, Eren Elmalı'nın Galatasaray'a transfer durumuyla ilgili olarak, oyuncunun takımda kalmasını istediğini, ancak transfer görüşmelerinin kulüpler arasında olması gerektiğini belirtti.

Güneş, şu şekilde konuştu:

Eren Elmalı, benim oyuncum. Ben gitmesini istemem. Mukaveleli oyuncu benim kadromda olmalı. Kulüpler sözleşmeli oyunculara yönelik olarak kulüpleriyle görüşmesi gerekir, oyuncuyla değil. Oyuncu gitmek istiyorsa da gidebilir. Eren Elmalı, transferi konuşuldu ama son durumu nedir bilmiyorum.

VISCA'NIN SÖZLEŞMESİ

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Visca ile ilgili konuşan Güneş, oyuncuyla görüştüğünü ve kendisine takımda devam etmek istediklerini ilettiğini söyledi.

TAKIMIN İSTENİLEN SEVİYEDE OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Galibiyete rağmen takımın henüz istenilen seviyede olmadığını belirten Şenol Güneş, üst üste alınacak galibiyetlerle sorunların üstesinden gelebileceklerini belirtti.

Güneş, özgüven eksikliğinin takım üzerinde büyük etkisi olduğunu, sakat oyuncuların dönmesiyle birlikte kadroda rekabet ortamının oluşacağını ve bu durumun takıma olumlu yansıyacağını sözlerine ekledi.

"GOLDEN SONRA TAKIM İYİ BİR OYUN ORTAYA KOYDU"

Güneş, oyuncuların karakterli olduğunu, zaman zaman mental kırılmalar yaşandığını ancak bunun üstesinden geleceklerine inandığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: