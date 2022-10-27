Şenol Güneş'ten iddialı sözler

Beşiktaş'ın başına geçmesi beklenen Şenol Güneş, yakın çevresine takımın kadrosu hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılarda Şenol Güneş döneminin başlaması için geri sayıma geçildi.

Başarılı teknik adamın yaptığı ilk analizlerde, takımdaki oyunculardan memnun olduğu öğrenilirken, kadro yapısını çok beğendiği de gelen haberler arasında.

"Mario Gomez'li kadrodan bile daha iyi"

Deneyimli çalıştırıcının, yakın çevresine "Son yılların en iyi kadrosu. Mario Gomez'li kadrodan bile daha iyi. Çok iyi işler yapacağız." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Bu sözler üzerine siyah-beyazlı taraftarlar heyecanlanırken bilindiği üzere Şenol Güneş, daha önce 2 kez üst üste şampiyon olarak Beşiktaşlıların şampiyonluk hasretini bitirmişti.

70 yaşındaki teknik adam, son olarak A Milli Takımımızı çalıştırmıştı.