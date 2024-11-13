Şenol Güneş'ten kadro dışı sorusuna felsefik cevap

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Süper Lig'de zor zamanlar geçiren Trabzonspor, 12 puanla 13. sırada bulunuyor.

Küme düşme hattından sadece 2 puan uzakta olan bordo-mavililerde Abdullah Avcı'nın ardından göreve gelen Şenol Güneş de henüz kötü futbola çare olamadı.

-2 averaja sahip Trabzonspor'un deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Şenol Güneş'in açıklamaları şöyle:

İki ay bir haftadan fazla oldu.İlk geldiğimde verdiğim sözler vardı. 5 maçta 5 puan aldığımızda da söylediklerimde de benzer şeyler vardı. Bugün de baktığımızda ona benzer sözleri söylediğim için üzgünüm. Takımın oynadığı oyundan ve aldığımız sonuçlardan dolayı hem biz hem oyuncular hem başkan hem yönetim hem taraftar üzgün. Oynadığımız oyun ve sonuç bizi üzmesi yanında o günkü söylediğimiz, 5 maçta 5 puan alınca söylediğimiz konuların aynı yerde olması başkan, yönetim ve taraftardan özür diliyorum. Yetkilisi ve sorumlusu benim.

"BEKLENTİLERİMİZE ULAŞAMADIK"

Daha iyisini yapabilmek için buradayız. Mazeretler için burada değiliz. Tabii ki tespitler yapacağız. 11 maçta 12 puan Trabzonspor'a yakışmıyor. Büyük takım büyük oyunlar oynamalı. Herkes gurur duymalı. Beklentilerimize ulaşamadık.

"ÖZGÜVEN SORUNU YAŞIYORUZ"

Moral bozukluğu ve özgüven sorunu, o gün de konuştuk, bugün de devam ediyor. En büyük sorunlardan biri bu. Bir takım fizik, teknik, taktik olarak da problem yaşar, psikolojik, sosyal olarak da sorun yaşar. Bizimki fizik, teknik, taktikten daha çok fizik, teknik, taktiği kullanacak özgüven sorunu yaşıyoruz. Beklentilere cevap verememek de bunu artırıyor. İstikrarlı da gitmiyoruz.

"FENERBAHÇE MAÇINDA İYİ OYNAYIP KAYBETTİK"

İlk maçlardaki savaşmamız, Kayserispor ve sonraki maçlarda olmadı. Konyaspor maçını kazandık, berabere kaldık, Başakşehir'i yendik, ardından kazanmayı düşündüğümüz 3 maçta, Göztepe maçı ilginç, 3 maçta da kazanacak durumlar ortaya çıktı. Göztepe maçında rakip 30. dakikada 10 kişi kalmış, rakip ikinci yarı bize 2 gol attı. Fenerbahçe maçında iyi oynayıp kaybettik. Rize maçında öne geçip kaybettik. Oyuna iyi başlasak da istikrarlı devam etmiyoruz. Oyunları etkileyen faktörler benden önce de vardı, benim dönemimde de var.

"GENİŞ KADRO BAŞARI VE REKABETİ GETİRMEDİ"

Bize yakışan bir oyun değil ama pest etmeden çalışacağız. Geniş bir kadromuz var. Tespit olarak bunu paylaşmak isterim. Geniş kadro başarıyı ve rekabeti getirmedi. Haklı olarak tartışmalar da var. Defansta Pedro, Savic, Denswil ve Eren ilk düşündüğüm oyunculardı. İlk geldiğim maçta Savic sakatlandı ve sonrasında Denswil sakatlık yaşadı.

TRANSFER YANITI

Devre arasına kadar transfer yapma ve gönderme şansımız yok. Burada olmak istemeyen varsa düşünürüz.



Takıma katkı yapamayacağını düşündüğümüz herkes gidebilir. Oynayanlar da gidebilir. Şu anda sadece bu 4 arkadaşımız kadro dışı kaldı.

"FIRTINAYI TEKRAR ESTİRİRİZ"

Trabzonspor geçmişte de zor günler gördü, bunları aştı. Yine aşacağımızı düşünüyorum. Herkesin gurur duyacağı, ses getiren bir Trabzonspor olacaktır. Bundan asla şüphem yok. Mum, ışık vermek için kendini yakar. İnsan da hizmet etmek için bazen kendini yakmalıdır. Yani emeğini, her şeyini ortaya koymalıdır. Bu kara bulutlar dağıtılır, fırtınayı tekrar estiririz. Güneşli günleri göreceğimizi düşünüyorum.

AVRUPA VE TÜRKİYE KUPASI HEDEFİ

Şu anda şampiyonluk hedefinden uzaklaştığımızı düşünüyorum ama Avrupa kupalarına katılmak ve Türkiye Kupası'nı kazanmak hedeflerimiz arasında.

"AKILLA İZAH ETMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Biz hiçbir zaman Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın yaptığı harcamaları yapamayız. Son yıllarda yapılanı akılla izah etmek mümkün değil. O yüzden başkanı ve yönetimi takdir ediyorum, alınan şampiyonluğu da kutluyorum.

"FAZLA OLANI ATACAĞIZ"

Başarı sonrası başarısızlık da zaman zaman olur. Tüm Avrupa takımlarında da bu olur. Şampiyonlar Ligi'nde, kendi liginde başarılarıyla örnek olan Manchester City zorluk yaşıyor. Kötü örnekle teselli için değil ama paniğe gitmeden doğruları tartışalım. Lille, Monaco, Napoli de şampiyon oldu ve sonra düşüşe geçti. Bunlar örnekler ama bunları da görüp, doğruyu tartışalım. Az olanı tamamlayıp, fazla olanı atacağız.

"ZAMAN VE SABIR İSTER"

Heykel taştan yapılır ama taşın fazlalıkları da atılır. Kolay olmaz, zaman ve sabır ister. Bu kolay bir iş değil. Biz dışarıda kalan arkadaşlarımızın durumuna üzülmüyor muyuz? Üzülüyoruz. Ama ben en çok Trabzonspor'a üzülürüm.



Mum, ışık vermek için kendini yakar. İnsan da hizmet etmek için bazen kendini yakmalıdır.

FATİH TEKKE YANITI