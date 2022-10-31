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    Şenol Güneş'ten Onur Kıvrak'a gönderme

    Şenol Güneş'ten Onur Kıvrak'a gönderme

    Beşiktaş'a 2. kez dönen Şenol Güneş, siyah-beyazlıları sevda olarak tanımlamasını eleştiren eski oyuncusu Onur Kıvrak'a adını anmadan, "cahil" dedi.
    • 31.10.2022 - 09:26
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 09:39
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    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniyespor'u 5-2 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

    Güneş, eski öğrencisi Onur Kıvrak'ın paylaşımına yanıt verdi.

    Şenol Güneş, isim vermeden kendisine "Bir kalbe iki sevda sığmaz." eleştirisi yapan Onur Kıvrak'a cahil dedi.

    Şenol Güneş ten Onur Kıvrak a gönderme #1

    Eski öğrencisine sert cevap

    Güneş açıklamasında, "Ben Trabzonspor'u da seviyorum. Beşiktaş'ı da seviyorum. Bir gönülde iki sevda olmaz diyorlar. Profesyonellikle cehalet unsurunun ayrı olduğunu bilmeyenler, bunu böyle değerlendirir." ifadelerini kullandı.

    Şenol Güneş ten Onur Kıvrak a gönderme #2

    Onur Kıvrak ne demişti?

    Şenol Güneş'in Beşiktaş ile anlaşmasının ardından Trabzonspor 'un eski kaptanı Onur Kıvrak, sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı.

    2019 yılında kariyerini bordo-mavililerde sonlandıran Kıvrak, "Bir kalbe iki sevda sığmaz." yazarak Trabzonsporluluğu ile bilinen Şenol Güneş'e göndermede bulunmuştu.

    Şenol Güneş ten Onur Kıvrak a gönderme #3


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