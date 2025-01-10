DHA

Trabzonspor, Süper Lig’in 19. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan, basına açık antrenmanda oyuncular ısınma hareketlerinin ardından 5’e 2 pas çalışması yaptı ve taktik çalışmayla sonlandı.

Antrenman öncesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya gelen Güneş, gazetecilere pasta keserek bu özel günü kutladı.

"MAÇA ETKİ EDECEK SAKATLIK YOK"

Güneş, takımla ilgili açıklamalarda bulunarak, şunları söyledi:

Draguş sakatlık nedeniyle ayrı çalışıyor, tedavisi devam ediyor. Savic ve Okay ise idmanlara başladılar. Okay daha iyi durumda, fakat genel olarak ciddi bir sakatlık bulunmuyor. Üç günde bir maç oynadığımız için ufak rahatsızlıklar yaşanabiliyor ama maça etki edecek seviyede bir sakatlık söz konusu değil.

"LİGDEKİ DURUMUMUZ BİZE YAKIŞMIYOR"

Ligdeki durumlarından memnun olmadıklarını belirten Güneş, şu ifadeleri kullandı: