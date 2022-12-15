Petrol
82
-0.85%
Euro
19.856
-0.22%
Dolar
18.6446
0.12%
Altın
1.065
-1.53%
Borsa
5189
2.41%
Bitcoin
329.443
-3.53%
BTXN Coin
5.20
-1.88%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C
    Şenol Güneş'ten Saiss yorumu

    Şenol Güneş'ten Saiss yorumu

    Dünya Kupası'nda sakat sakat Fas Milli Takımı'nda oynayan Romain Saiss'e, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 17:26
    • Güncelleme : 15.12.2022 - 18:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Giresunspor ile oynadıkları ve 5-3'lük galibiyetle ayrıldıkları hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

    "Gücümüz de umudumuz da var" diyen Şenol Güneş, "Oyuncularda bunu görüyorum. Taraftarın daha iyi olarak beklediği takımı hazırlıyoruz. Her maça çıktığımızda kazanma anlayışımızı yansıtmak durumundayız." ifadelerini kullandı.

    "Herkese zararı oldu"

    Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda, Fas Milli Takımı'nda sakatlık sorunu yaşayan Saiss'ın durumu da sorulan Şenol Güneş, DHA'ya şunları söyledi: "Saiss'ın durumuna bakacağız. Birinci derecede yırtıktı, üstüne giderse üstüne çıkar. Sakatken oyuncular bazen bu tercihleri yapabiliyor. Oyuncunun randımanı düşer, sakatlığı büyür. Takıma katkısı olmadı, hem bize, hem kendine, herkese zararı oldu. Bakacağız."

    Şenol Güneş'ten Saiss yorumu VİDEO


    Saiss

    Saiss


    Ali Koç, Tunceli'de öğrencilerle buluştu
    Futbol

    Ali Koç, Tunceli'de öğrencilerle buluştu

    Yunanistan, Bayraktar Kızılelma'yı konuşuyor
    Dünya

    Yunanistan, Bayraktar Kızılelma'yı konuşuyor

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!
    Advertorial

    Oturduğunuz yerden yatırım robotu size çalışsın!

    Görüş Bildir