Dünya Kupası'nda sakat sakat Fas Milli Takımı'nda oynayan Romain Saiss'e, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş tepki gösterdi.

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Giresunspor ile oynadıkları ve 5-3'lük galibiyetle ayrıldıkları hazırlık maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"Gücümüz de umudumuz da var" diyen Şenol Güneş, "Oyuncularda bunu görüyorum. Taraftarın daha iyi olarak beklediği takımı hazırlıyoruz. Her maça çıktığımızda kazanma anlayışımızı yansıtmak durumundayız." ifadelerini kullandı.

"Herkese zararı oldu"

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda, Fas Milli Takımı'nda sakatlık sorunu yaşayan Saiss'ın durumu da sorulan Şenol Güneş, DHA'ya şunları söyledi: "Saiss'ın durumuna bakacağız. Birinci derecede yırtıktı, üstüne giderse üstüne çıkar. Sakatken oyuncular bazen bu tercihleri yapabiliyor. Oyuncunun randımanı düşer, sakatlığı büyür. Takıma katkısı olmadı, hem bize, hem kendine, herkese zararı oldu. Bakacağız."

Şenol Güneş'ten Saiss yorumu VİDEO



