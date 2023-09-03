Şenol Güneş'ten stoper transferi için açıklama

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Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, ligde oynadığı 3. maçı galibiyetle tamamlayarak puanını 7'ye yükseltti.

Golcü stoperi Colley'in 25. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Beşiktaş, bu sezonun yeni isimlerinden Milot Rashica'nın 40. dakikada attığı golle karşılaşmayı 2-0 üstün tamamladı.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

"Bugün kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı"

90 dakika hakkında bir değerlendirme yapan deneyimli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

Bugün kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı. Bütün maçları kazanmamız gerekiyor. Bugün oyuncular gayet iyiydi. Kazanma ruhunu sahaya yansıttılar. Oyunu okuyarak hareket ettiler. Rakibi bizim sahaya getirmedik. İkinci yarıda bazen kopmalar oldu. Oyuncu ve kalite üstünlüğü skora yansıdı. Kazanma ihtiyacımızı gidermiş olduk. Moralimiz, umudumuz gücümüz var. Milli ara dönüşünde 3 günde bir maç yapacağız. Buna hazır olmamız lazım. Şu andan itibaren 2-3 günlük dinlenmeden sonra umarım en iyisi olur.