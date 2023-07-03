Şenol Güneş'ten tepki çeken Hatayspor ve Gaziantep FK sözleri Beşiktaş'ın tecrübeli çalıştırıcısı Şenol Güneş, geçtiğimiz sezon ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni sezon öncesinde teknik ekibiyle birlikte basın toplantısı düzenledi.

Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda deneyimli teknik adam çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem faciasının ardından Süper Lig'den çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK hakkında konuşan Şenol Güneş'in sözleri sosyal medyada eleştirildi.

"Geçen sene de yapabilirlerdi"

Güneş şu ifadeleri kullandı:

Gaziantep FK ile Hatayspor şu an nerede antrenman yapıyor? Riva'da antrenman yapıyorlar. Eee geçen sene de yapabilirlerdi. Bunu söylemekten niye rahatsız oluyorsunuz?

Beşiktaş UEFA'ya başvurmuştu

Geçmiş dönemde Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un kalan maçlarıyla ilgili alınan karar dolayısıyla mağduriyet yaşadıklarını ve bu konuyla ilgili UEFA'ya başvuruda bulunduklarını belirtmişti.