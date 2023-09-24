Şenol Güneş'ten TFF'ye fikstür eleştirisi Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Kayserispor galibiyeti sonrasında "Deplasmanları en fazla yaşayan takım olarak, bu fikstürü anlamış değilim" dedi.

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Süper Lig’in 6’ncı haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor’u 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 56’ncı dakikada Aboubakar ve 63’üncü dakikada Chamberlain kaydetti. Kayserispor’un mücadeledeki tek golü ise 47’nci dakikada Mane’den geldi.

Bu lig maçının ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu.

"Duran toptan gol atmamızı bekliyordum ama yiyeceğimizi düşünmüyordum"

Kazanılan 3 puan hakkında değerlendirmelerde bulunan Güneş, şunları dedi:

Kayserispor'un 5 maçta mağlubiyeti yoktu. Takım savunmasını iyi yapıyor. Rakip hata yaptığında hızlı hücuma çıkabiliyor. Bunu iyi bir alışkanlık haline getirdi. Bu anlayışla sahaya çıktı. Biz bunu bekliyorduk. Rakip sahada oynama çalıştık, bunda da başarılı olduk. İkinci yarıda da aynı şey vardı. Oyun disiplininden kopmadan oynamaya çalıştık. İlk yarıda da gol gelebilirdi ama bunun için daha hareketli oynamak lazım, top kayıplarını daha az yapmak lazım. Duran toptan gol atmamızı bekliyordum ama yiyeceğimizi düşünmüyordum. Kayserispor'un kısa oyuncuları var. Hiç beklenmeyen şekilde rakip yaptı. Ona benzer pozisyonlar biz yakaladık, atamadık. Futbol böyle bir şey. Rakip daha az gelip gol atabilir. İlk yarıda da pozisyonlarımız var. O pozisyonlarda dikkatli vuruş yapsak gol olabilirdi. Ama bu bizim yavaş oyunumuzu, eksik taraflarımızı kapatmaz. Bütün oyuncular elinden geleni yaptı ve kazanmayı hak ettiler.

"Sıkıştırılmış bir haftayı yaşıyoruz"

Fikstüre değinen deneyimli çalıştırıcı şu açıklamayı yaptı:

3-4 günde bir maç oynuyoruz. Sıkıştırılmış bir haftayı yaşıyoruz. Saatleri de değişik olmak üzere. Değişiklik yapmak zorundaydık. Ona rağmen buradan galibiyetle ayrılmak güzel. 3-4 tane oyuncumuzu uzun süre oynattık. Belki onları ilk yarıda skor daha iyi olsa değiştirebilirdik. Kendi sahamızda, seyircimizin önünde alınan 3 puan olumlu.

"Adana Demirspor maçı keşke Perşembe olsaydı"

Şenol Güneş, sözlerine şöyle devam etti:

3 puanı aldık. Bugün bitti. Şimdi hemen Adana Demirspor'a hazırlanacağız. Yarın idman. Salı gideceğiz. Yetişirsek Çarşamba maç oynayıp çabuk geri döneceğiz. Keşke Perşembe olsaydı oradan direkt Konya'ya geçerdik. Özverili olacağız. Çalışacağız.

"Milli takımdan gelen oyunculardan sonra sen de idman yapamıyorsun"

Güneş, milli futbolcularının fazlalığından yakınarak şu ifadeleri kullandı:

Bizim bir sıkıntımız daha var. Milli sayımız 11, bazen daha fazla oluyor. Onların gidip oynaması veya oynamaması idman kaybına da neden oluyor. Onun için söyledim, bu tip değişimlerde milli takımdan gelen oyunculardan sonra sen de idman yapamıyorsun.

"Bu fikstürü anlamış değilim"

Şenol Güneş, fikstür hakkında ise şu sözleri sarf etti:

Deplasmanları en fazla yaşayan takım olarak, bu fikstürü anlamış değilim. Bize yurtdışından gelen takımları bir gün sonraya atıyorduk dendi ama bize öyle olmuyor!

"Ülkede oynayan takımlar geç oynuyor, biz erken oynuyoruz"

Şenol Güneş, Kayserispor maçından önce ise şu ifadeleri kullanmıştı: