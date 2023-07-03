Şenol Güneş'ten transfer dönemi eleştirisi: Çok uzun kısaltılması lazım

Beşiktaş'ın deneyimli teknik direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarının karşısına geçti.

Gündeminde transfer ve yeni sezon öncesi genel durum olan Güneş, transfer sezonunun uzunluğunu eleştirdi.

Ben bu kadar uzun transfer dönemini dünyada da doğru bulmuyorum. Transferlerin en fazla 1 ay olması gerek. Lig başladığı zaman bitmesi lazım. Bizde oynayan oyuncuyu rakibe veriyoruz mesela. Böyle uzadıkça, yönetimler de haklı olarak kendi açılarından bakıyorlar. Daha ucuza nasıl alırız diyorlar. Bizde ağustos sonu da bitmiyor, 1 hafta daha. Avrupa'dan ne olursa. Son 1 hafta daha, fırsat olur diye. Biz stoper için birçok oyuncuyla konuştuk. Transferi baskı unsuru olarak kullanmak doğru değil. Zamanın daraltılmasını isterim.