Şenol Güneş'ten Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor yenilgisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi.

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Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 3-0'lık skorla geçti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararlarını eleştirdi.

Milli ara dönüşleri hep deplasmanda oynayacaklarını hatırlatan Şenol Güneş, "Milli aradan sonra Galatasaray deplasmanına gideceğiz. Yine milli aradan sonra Samsunspor deplasmanına gideceğiz" dedi.

TFF'ye de yüklenen Güneş, "Herhalde Avrupa'ya girdikten sonra her türlü karar verme hakları var. İdmanı bıraktık bundan sonra, sürekli seyahat! Başka türlü çözüm bulamayız. Şikayet etmeye gerek yok, alınan karar bu. Daha önce niye maç ertelediler? Biz bunu istemedik ki! Şimdi de 'Değiştirdik' diyorlar" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluk yarışında varız"

Deneyimli çalıştırıcı, "Ahmet Nur Çebi'nin, 'Biz şampiyon olacağız' sözleri üzerinizde baskı yarattı mı?" sorusuna, "Şampiyonluk yarışında varız. Neden üzerimizde baskı oluştursun?" cevabını verdi.