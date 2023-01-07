Şenol Güneş'ten Wout Weghorst açıklaması

Weghorst'un tartışmalara yol açan gol sevinciyle ilgili açıklama yapan Güneş, "Katkı yapıyor. Birinin geleceği, gideceği ile ilgili konuşmayı uygun bulmuyorum, gündemimizde öyle bir şey yok" dedi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oynanacağı haftada Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.

Siyah-beyazlılar, mücadeleyi 2-1'lik skorlar kazandı ve üst üst ikinci galibiyetini elde etti.

Beşiktaş'ın kiralık yıldızı Wout Weghorst'un Kasımpaşa karşısında attığı gol sevinci ise çeşitli tartışmalara yol açtı.

"Birinin geleceği, gideceği ile ilgili konuşmayı uygun bulmuyorum"

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1'lik Kasımpaşa galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Weghorst hakkında açıklamalarda bulunan Şenol Güneş, "Wout Weghorst'un hareketini görmedim ve bilmiyorum. Bilmediğim şeyi konuşamam. Wout, yürekten oynuyor. Katkı yapıyor. Birinin geleceği, gideceği ile ilgili konuşmayı uygun bulmuyorum, gündemimizde öyle bir şey yok. Konyaspor maçına odaklanmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

"Eksiler ve artılarla kazandık"

"Kazanmamzı gereken bir maçtı. Kazandık. Tüm oyuncular 3 puan için savaştı. Oyun olarak eksiklerimiz vardı. İlk yarıda oyun kontrolü bizdeydi ama oyunda kopmalar oldu. Rakibin böyle oynayacağını biliyorduk. Adana Demirspor maçındaki kontrol burada yoktu.

Çok top kaybettik. Pas yapmamız gerekirken top kaybettik ve rakibe şans verdik. İyi pozisyonlar buldular. Rakip de moralliydi, kazanmışlardı. İki taraf da savaştı. Kasımpaşa iyi oynadı. Eksiler ve artılarla kazandık.

Transfer

Transfer ayı geldiği zaman eldeki oyunculardan giden kalan olursa değerlendiririz. Ancak şu an gündemimde transfer yok.

"Konya maçına kazanmak için gideceğiz"

Beşiktaş, bir çıkış arıyor hem oyun hem sonuç olarak. Puan kayıpsız gitmemiz önemli. Konyaspor iyi bir takım. Deplasmanda puan kayıplarımız fazla. Telafi etmek istiyoruz. Oyun olarak çoğu zaman iyiyiz ama deplasmanda daha çok çalışmalıyız. Konya maçına kazanmak için gideceğiz."