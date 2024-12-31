Şenol Güneş'ten yeni yıl mesajı!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Güneş, bordo-mavili kulübün internet sitesinde yayınlanan mesajında, 2025 yılının insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

"BAŞARILARLA DOLU BİR YIL OLMASINI DİLİYORUM"

Yeni yılın başarılarla dolu olmasını dileyen Güneş, şunları kaydetti:

Sağlık, huzur ve mutluluk, yaşamın en kıymetli değerleridir. Bu değerlerin, her bir insanın hayatına dokunduğu bir yıl olması en büyük dileğimdir. Trabzonspor ailemizin tüm üyelerine, tüm futbolseverlere en içten dileklerimi sunuyorum. Yeni bir yıl, yeni başlangıçların ve umutların yeşerdiği bir dönemdir. 2025'in daha güzel günleri birlikte inşa edeceğimiz ve başarılarla dolu bir yıl olmasını diliyorum.