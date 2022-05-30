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    Sensibile, Galatasaray'da kalmak istiyor

    Sarı-kırmızılılarda, yönetim değişikliği ile görevi sona erecek olan Pasquale Sensibile'nin sarı kırmızılı takımda kalmak istediği öğrenildi.
    • 30.05.2022 - 10:51
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 11:08
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    Sensibile, Galatasaray'da kalmak istiyor

    Başkan Burak Elmas döneminde sportif direktör olarak göreve getirilen Pasquale Sensibile'nin geleceği merak konusuydu.

    Bu anlamda yeni gelecek başkanın da İtalyan futbol adamı ile çalışıp, çalışmayacağı belirsizdi.

    Türkiye'de kalmak istiyor

    Fakat son yaşanan gelişmeler doğrultusunda Sensibile'nin, kariyerini Türkiye'de sürdürmek istediği belirtildi.

    2024'e kadar sözleşmesi bulunan 50 yaşındaki futbol adamının, şimdiden gelecek sezon için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

    Sensibile, Galatasaray da kalmak istiyor #1


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