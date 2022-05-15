Sercan Yıldırım: Bursaspor’u bu hale getirenler utanın

Bursaspor'un küme düşmesi sonrası taraftarların takıma tepkisinden sonra eski Bursaspor oyuncusu Sercan Yıldırım, “Yazıklar olsun. Yanlış transferler ve havaya giden paralar” paylaşımını yaptı.

Süper Lig'de küme düşmeme yarışı devam ederken diğer yandan 1.Lig'de aynı heyecan sürüyor.

Bursaspor, dün deplasmanda oynadığı Bandırmaspor müsabakasından 4-2'lik skorla mağlup ayrılmasından sonra kümeden düşmesi kesinleşmişti.

3.5 saat beklediler

Ligden ayrılığa tepki gösteren yeşil-beyazlı taraftarların stadı abluka altına alması sonrası futbolcular da maçın bitiminden 3.5 saat sonra takım otobüsüne binebilmişti.

Kaptanın boğazını sıkıp tokar attılar

Taraftarları sakinleştirmek için otobüsten indiği sırada bir taraftar, kaptan Burak Altıparmak'ın boğazını sıkıp tokat atmıştı.

Bu olayın ardından kariyerininn büyük bir bölümünü Bursaspor'da geçiren ünlü futbolcu Sercan Yıldırım'dan da açıklama geldi.

"Yazıklar olsun"

Sitem dolu sözlerle paylaşım yapan eski forvet, “Bursaspor’u bu hale getirenler utanın! Yazıklar olsun. Yanlış transferler ve havaya giden paralar” ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 90 gole katkı sağladı

Kariyerinde tüm kulvarlarda 260 mücadeleye çıkan deneyimli oyuncu, 56 gol atarken 34 kez de asist yaptı.