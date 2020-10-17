Sercan Yıldırım, futbol akademisi kurdu

Son olarak Survivor'a katılan Sercan Yıldırım, takım bulamayınca başka bir projeye yöneldi. Yıldırım, Nilüfer Belediyespor ile birlikte futbol akademisi kurdu.

Survivor'dan ayrıldıktan sonra Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hollanda'nın Fortuna Sittard takımına katılacağı söylenen 30 yaşındaki futbolcu, transfer gerçekleşmeyince yeşil sahalara dönememişti.

Başka bir takımla da anlaşamayan Yıldırım, uzun süredir kafasında tasarladığı futbol akademisini kurdu.

Yıldırım, Nilüfer Belediyespor ile birlikte, Nilüfer’deki kız ve erkek çocukların futbol yeteneğinin keşfedileceği, “Nilüfer Belediyespor Sercan Yıldırım Futbol Akademi” okulunu hayata geçirdi.

Sercan, "Bugüne kadar hep futbolcu Sercan Yıldırım olarak karşınızdaydım. Artık futbolun eğitim tarafına da bu harika proje ile adım atmış bulunmaktayım." dedi.

"2 AYDIR SABAH AKŞAM ÇALIŞIYORUZ"

Çalışmaları büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürdüklerini ifade eden Yıldırım, "İşin içinde çocuklar olduğu için gerçekten çok titiz bir şekilde çalışmalarımızı sürdürdük. Hem genel koordinatörümüz Serhat Bingöl hem de teknik sorumlumuz Osman Aktaş ile birlikte 2 aydır sabah akşam bu projenin üzerinde çalışıyoruz. Akademi sanki yarın başlayacakmış gibi hazırız. Bu akademideki en temel amacımız, şehrimizde başarılı sporcular yetiştirmek olacak. Tam anlamıyla bir akademi olacağız. Sağlık sponsorumuz olan Medicana Bursa Hastanesi ile de, çocuklarımıza düzenli olarak beslenme uzmanı ve çocuk psikolojisi ile ilgili eğitimlerimiz olacak." diye konuştu.