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    Sercan Yıldırım'ın yeni saç stili şaşırttı

    Futbolculuk döneminin yanı sıra Survivor geçmişiyle de tanınan Sercan Yıldırım, saç ektirdikten sonra yeni tarzıyla dikkat çekti.
    • 16.06.2022 - 09:59
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    Sercan Yıldırım'ın yeni saç stili şaşırttı

    Survivor All Star'da bu sezon ünlüler takımında yarışan Sercan Yıldırım büyük beklentilere rağmen adadan erken veda isim olmuştu.

    Bir süredir sakin bir hayat süren ve geçtiğimiz yıl saç ektiren Yıldırım'ın sosyal medyada uzun saçlı halini paylaşması gündem oldu.

    İşte o fotoğraf...

    Sercan Yıldırım ın yeni saç stili şaşırttı #1

    Bursaspor'la şampiyon olmuştu

    Yıldızı Bursaspor'da parlayan ve şampiyonluk sevinci yaşayan futbolcu, Galatasaray ve A Milli Takım formalarıyla da adından söz ettirmişti. Sercan Yıldırım'ın kariyerinde Sivasspor ve Fatih Karagümrük gibi takımlarda bulunuyor.

    Öte yandan Sercan Yıldırım 2 sezon da Survivor'da yarışmacı olarak yer aldı.

    Sercan Yıldırım ın yeni saç stili şaşırttı #2

    Sercan Yıldırım ın yeni saç stili şaşırttı #3


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