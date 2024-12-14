Serdal Adalı, adaylık için gerekli imza sayısına ulaştı

Beşiktaş Kulübü'nün 29 Aralık Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan eski yöneticilerden Serdal Adalı, adaylık için gerekli imza sayısına ulaştığını bildirdi.

Hüseyin Yücel ile seçim yarışına girecek olan Serdal Adalı kişisel sosyal medya hesabından bu bilgiyi takipçilerine duyurdu.

"GEREKEN İMZA SAYISINA ULAŞTIK"

Adalı, yaptığı açıklama şu şekilde:

Beşiktaş Başkanlık makamına aday olabilmemiz için Genel Kurul üyelerimizden alınması gereken imza sayısına ulaştık.



Olumsuz hava şartlarında, işlerinden, ailelerinden, zamanlarından feragat edip Beşiktaş adına birlikte yola çıkmamız için imza veren tüm Genel Kurul üyelerimize tüm kalbimle teşekkür ederim.



Bizlere verdiğiniz bu desteği boşa çıkarmayacak, bize inanan hiçbir Beşiktaşlıyı mahcup etmeyeceğiz.