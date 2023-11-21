Serdal Adalı: Artık vakit icraat vakti Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, çok kritik günlerde olduklarını dile getirerek, "Benim ve ekibimin enkaz edebiyatı yapmadan Beşiktaş'ımızla ilgili çok kısa vadede gerçekleşecek hayalleri ve umutları var" dedi.

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İHA

Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta yapılacak olan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkan adayı olan Serdal Adalı, Mersin'de kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Bir restoranda gerçekleşen buluşmada konuşan Serdal Adalı, önlerinde çok kritik günler ve dakikalar olduğunu söyledi.

Daha önce böyle bir yarışta olmayı hiç istemediğini belirten Adalı, şu şekilde konuştu:

Önümüzde çok kritik günler ve dakikalar var. kasım ayında böyle konuşmayı hatta ve hatta böyle bir yarışın içinde olmayı hiç istemezdim. Bugün Beşiktaş'ın başarısını konuşuyor olmayı, hepimiz tüm kalbimizle tercih ederdik. Durum olağanüstü olunca bizde üzerimize düşeni yapıp, adaylığımızı camiamızın takdirine sunduk. Çokta güzel karşılık bulduk, destek bulduk, birlik duygusunu yeniden tesis edebileceğimizin sinyalini aldık. Ancak içinde bulunduğumuz tablo maalesef ortada. Maddi ve manevi erozyona uğruyoruz. Bu durum her Beşiktaşlı gibi beni de tüm kalbimle derinden yaralıyor. Beşiktaş Türk spor tarihinde bir okuldur. Zirveden uzak kalmayı kabullenemez. Adaletsizliğe karşı orta yolu seçemez. Başı daima diktik. Benim ve ekibimin enkaz edebiyatı yapmadan Beşiktaş'ımızla ilgili çok kısa vadede gerçekleşecek hayalleri ve umutları var. Siz değerli Mersinli Beşiktaşlılarımıza sunu söylemek isterim. Mersin'de Beşiktaş'ımızı yaşatan Mersin sokaklarında Beşiktaş'ımızın formasıyla, atkılarıyla dolaşan bütün Beşiktaşlıları mutlu etmek ve yüzlerini güldürmek için bu kutsal göreve talibiz.

"Artık vakit icraat vakti"

Beşiktaş'ın herkesin umudu olduğunu kaydeden Adalı, şu ifadeleri kullandı:

Kartalımızın yine zirvede uçmasını istiyoruz. Alt yapısı örnek, tesisi, tapusu, taşınmazıyla kısaca mali gücüyle bağımsız bir Beşiktaş istiyoruz. Okuluna, işine Beşiktaş formasıyla giden, mutlu bir camia istiyoruz. İşte bizim hayalimiz bunlar. Ben şimdi tüm kongre üyelerimizi göreve davet ediyorum. Gelin Beşiktaş'ımıza bu kez biz kanat olalım. Ulu Önder Atatürk'ün işaret ettiği zeki, çevik ve ahlaklı sporcuları Beşiktaş'ımızın bünyesinde toplayarak, Beşiktaş'ımıza yakışan başarıları yakalayabilmek, Onursal Başkanımız Süleyman Seba'nın açtığı yolda devam edebilmek, sizlere verebileceğimiz bir sözümüzdür. Ben ve arkadaşlarımız bunları yapabileceğimizi söylüyoruz. Artık vakit icraat vakti. Artık vakit Beşiktaş'ımızı yüceltme vakti. Artık vakit her cephede bir olma vakti. Vakit kara kartalı zirveye taşıma, ayağa kaldırma vaktidir.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)