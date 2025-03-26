Serdal Adalı: Maçta her kararın takipçisi olacağız!

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Süper Lig'in 29. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Galatasaray arasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak derbide hakem Yasin Kol görev alacak.

Yapılan bu hakem ataması sonrasında ise Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"TFF YARATILMAK İSTENEN İKİ TAKIMLI REKABETE ÇANAK TUTMUŞTUR"

TFF'nin hakem kararı ile ilgili konuşan Adalı, şunları dedi:

TFF'den Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebinde bulundu. Slavko Vincic'in daha önce görevlendirilmesi nedeniyle bunu istedik. Eşitlik ve adalet ancak bu şekilde sağlanabilirdi. TFF söz konusu derbiye yabancı hakem atayarak, dereyi geçerken at değiştirdi. Türk hakemlerine "Siz yeterli değilsiniz" mesajı verildi. Diğer maçlara ise "Sizin maçlarınız önemli değil" mesajı verildi. TFF yaratılmak istenen iki takımlı rekabete çanak tutmuştur.

"TFF, FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN OYUNCAĞI"

Derbide Slavko Vincic'i görmek istediklerini ancak isteklerinin cevapsız kaldığını belirten Adalı, şu ifadeleri kullandı:

Derbilerde yabancı hakem ve hatta Slavko Vincic'i görmek istediğimizi söyledik. Ancak adalet isteğimiz cevapsız kalmıştır! TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oyuncağı olduğunu göstermiştir!

"HACIOSMANOĞLU SAKIN BİZE AKIL VERMESİN, İSTİFA ETSİN!"

TFF Başkanı ile ilgili de dikkat çeken açıklamalar yapan Adalı, şu sözleri sarf etti:

Kimse Beşiktaş'a 'Yabancı hakemlere güvenin' baskısı yapmasın!. Hakemleri soyunma odasında tehdit eden bir insan, sakın bize akıl vermesin! Zaten böyle biri Türk futbolunun sorunlarını çözemez! Derhal istifa etmelidir!

"SİZ BU DİLDEN ANLIYORSUNUZ!"

TFF yönetim kurulu üyelerine seslenen Adalı, şu açıklamada bulundu:

Bu kararın altına imza atan tüm yönetim kurulu üyelerine sesleniyorum... Birazcık onurları ve gururları varsa, hepsini böyle bir federasyonun çatısı altından ayrılmaya davet ediyorum! Bugüne kadar üslubumuza dikkat ettik ancak madem siz bu dilsen anlıyorsunuz, biz de bu şekilde devam edeceğiz!

"İSTERSE TFF BAŞKANI KENDİ YÖNETSİN!"

Derbide ortaya çıkabilecek kaosun sebebinin TFF olduğunu söyleyen Başkan Adalı, şunları dedi:

Derbide ortaya çıkabilecek kaosun sebebi TFF'dir! Alanya'da Beşiktaş'ı doğrayan, İngilizce bilmeyen, FIFA kokartı olmayan bir hakem! İsterse TFF Başkanı gelsin derbiyi kendi yönetsin! Bundan sonra umrumuzda değil!

"ZORBAY KÜÇÜK DENEN ZİBİDİ..."

Açıklamalarına devam eden Serdal Adalı, şu ifadeleri kullandı:

Biz sadece eşitlik istememize rağmen, derbiye yabancı hakem istememizin bedelini Zorbay Küçük denen zibidinin skandal yönetimiyle ödedik.

"MAÇTA HER KARARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Derbide Galatasaray'ı yeneceklerine inandığını söyleyen Adalı, şu sözleri sarf etti: