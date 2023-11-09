Serdal Adalı, Beşiktaş başkanlığına aday olduğunu açıkladı! İşte görüştüğü hoca... Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü genel kurul öncesi Serdal Adalı kararını verdi. Detaylar...

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Beşiktaş Kulübü'nde Ahmet Nur Çebi'nin seçim kararı almasının ardından başkanlığa resmen ikinci bir aday çıktı.

Daha önce Beşiktaş camiasının önemli isimlerinden Hasan Arat, başkanlığa aday olduğunu açıklarken; Serdal Adalı da kararını verdi.

Geçmiş yıllarda Beşiktaş Kulübü'nde ikinci başkanlık yapan Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün başkanlığa talip olduğunu resmen açıkladı.

Serdal Adalı, TRT Spor'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Şu an tek aday var. Beşiktaş tek adayla seçime girmez. Camiadan büyük baskı ve istek var. Bunu karşılıksız bırakmak zor. Emre Kocadağ'ın aday olacağını düşünmüyorum. 4 senedir burada ve sorumluydu. Transferleri yapan kendisiydi. Futbolda başarısız bir sezon yaşıyoruz, zaten böyle olmasa seçim gündemi olmazdı.

"Sergen Yalçın ile görüşeceğim"

Teknik direktör konusuyla ilgili açıklama yapan Serdal Adalı, NTV'den Övünç Özdem'e yaptığı açıklamada "Teknik direktör konusunda görüşeceğim ilk isim Sergen Yalçın olacak. Kendisi şu an için en uygun isim." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta seçim tarihi

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ise 26 Kasım Pazar günü olacak. 10 Aralık'ta çoğunluk sağlanamaması halinde seçim 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.