Serdal Adalı, Beşiktaş başkanlığına adaylığını açıkladı

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Beşiktaş'ta seçim tarihi yaklaşırken adaylar da netleşiyor.

Eski Beşiktaş yöneticisi ve Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı düzenlediği basın toplantısıyla siyah-beyazlı camiada yapılacak başkanlık seçiminde aday olduğunu açıkladı.

"Seçilmiş gibi çalışacağım"

Adalı, Burak Yılmaz'ın ardından göreve gelen Rıza Çalımbay ile ilgili de,

"Yarın Rıza Çalımbay'la konuşup, transfer için, takviye için bir toplantı yapacağım. Bizim Ocak ayına kadar tüm transfer planlamasını yapmamız lazım. Ben 3 Aralık'ı beklemem. Seçilmişim gibi çalışacağım. Acilen bu takımı yukarı çıkartmamız lazım.."