Haber Merkezi

Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta sonu yaşanan Divan Kurulu kavgası spor kamuoyuna bomba gibi düşmüştü.

Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün, eski başkan Hasan Arat'a attığı yumruk epey ses getirmişti.

Yaşananların ardından ne diyeceği merak edilen Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TRT Spor ekranında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ARAT DEMOGOJİ YAPIYOR"

Hasan Arat'ın Divan Kurulu'na habersiz ve hazırlıklı geldiğini söyleyen Adalı, konuşma sırasıyla ilgili demogoji yapıldığını belirtti.

Yaşananların tesadüf olduğunu düşünmeyen Adalı, Divan Kurulu'nun başlangıcında Arat'ın Yamantürk'ün uzattığı ele vurduğunu söyledi.

"BÜTÜN BELGELERİ SİLİP GİTTİNİZ"

Arat'ın 'belgelerle gelin' çıkışına da cevap veren Adalı, "Belgelerle gelin' dedi mesela. Bir tane belge mi bıraktınız kulüpte. Bütün belgeleri silip gittiniz." ifadelerini kullandı.

"Divan Kurulu'nda yaşananlarla ilgili ne kadar üzüntülü olduğumu tarif bile edemem. Keşke Hasan Arat önceden bir haber verip 'Ben yarın divana katılacağım' deseydi. Biz orada öğrendik. 17. sıraya koydular gibi demogojilere gerek yok. Siz önceden arasaydınız elbette birinci sıraya koyulacaktınız. Orası divan kurulu, benim müdahale etmek gibi bir şeyim yok. Buna rağmen geçen seferki toplantıda Ahmet Nur Çebi'yi 'Bu konulara girmeyelim' diye uyarmıştı. O da 'hayır gireceğim' dedi. Gayet de güzel bir hava vardı divan kurulunda. İki günde önce SPK'dan onay gelmiş, faizden kurtulacağız. Önümüzde temiz bir sayfa açılacak. Bu yaşananların çok da tesadüfi olduğunu düşünmüyorum. Bir defa önceden haber vermeliydi Hasan Arat.

KAMERADA GÖRÜNMEYEN KISIM VAR: HASAN BEY, TEVFİK BEY'İN ELİNE VURDU

Tevfik Başkanı çok sever, sayarım ama ona destek verdiğim sanılmasın. İşin kameradan görünen kısmı var, bir de kamerada görünmeyen kısım var. 'İtişip kakışıyorlar' dediler. 70 yaşındaki insanlar bunlar. Tevfik bey 'hoşgeldin' diye elini uzatıyor, Hasan bey de eline vuruyor. Çok hazır gelmiş Hasan Bey. Hasan Arat 5 ay sonra konuşacak divanda, o divanın normal geçmeyeceğini bilmez mi Hasan Arat. İlk konuşmaya başladı. Hasan Bey de bu işleri bilir, gerilim çıkacağını, kendilerine bu işlerin sorulacağını. 17 dakika konuşmuş. Tekrar dinledim. 17 dakika içinde kafamızdaki sorulacak ne vardı içinde? 'Belgelerle gelin' dedi mesela. Bir tane belge mi bıraktınız kulüpte. Bütün belgeleri silip gittiniz."

"YAŞANAN HADİSE TAMAMEN DİSİPLİN KURULU'NA SEVK EDİLDİ"

"Divan Kurulu'nda yaşanan hadise tamamen Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Divan Kurulu'ndan yaşananlarla ilgili konu Disiplin Kurulu'nda. Sabah bir toplantı yaptık, süreci nasıl yöneteceklerini sorduk. Bir de seçim tarihini belirlemek için fikirlerini aldım. Aday olacaklar çıksın, Beşiktaş'ın dertleri belli ve açık. Sıkıntıları kısa sürede giderebilecek biri varsa aday olsun. Bu hodri meydan değil, böyle bir şeyi de sevmem. Ben de yanlarında olurum. Köşede bekleyip, takım kötüye gidince 'Gel bizi kurtar' diye pusuda beklemesinler. Seçim tarihini 11 Mayıs olarak belirledik. 11 Mayıs'a kadar Bankalar Birliği'nden çıkacağız. Bundan sonra çok heveslisi olur bu işin!"

"PROVOKE ETMEK İÇİN GELDİ, DEDİĞİNİ DE YAPTI"