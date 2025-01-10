Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Bodrum FK maçı öncesi son antrenmanı yerinde takip etti. Nevzat Demir Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adalı, konuşmasına Dünya Gazeteciler Günü’nü kutlayarak başladı. Ardından, kulüp gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Adalı, teknik direktör ve transfer konularındaki hassasiyetlerini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

Şu an bir teknik direktörümüz var ve çalışmalarını sürdürüyor. Seçim sürecinde verdiğim tek söz, acele etmeden ve hatasız bir süreç yönetmekti. Beşiktaş için teknik direktör ve transferde hata yapma lüksümüz yok. Çok titiz bir şekilde çalışarak, kulübün değerlerini bilen bir teknik adam arayışımız devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Sergen Yalçın ile görüştük ve kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum, iyileşme süreci de olumlu gidiyor. Yabancı hoca adaylarımızla da görüşmelerimiz sürüyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerinden kimse bizden aceleci bir hamle beklemesin. Teknik direktörümüz var ve çalışmalarına iyi bir şekilde devam ediyor. Konu netleştiğinde açıklama yapacağız. Unutmayalım ki bir hata, mali açıdan çok büyük bir zarara yol açabilir. Geçtiğimiz yıllarda yanlış hoca seçimlerinden ötürü Beşiktaş, 10-15 yıl içerisinde yaklaşık 50 milyon TL tazminat ödedi. Bu nedenle acele etmeden en doğru kararı vermek istiyoruz.