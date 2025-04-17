Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, TRT Spor ekranlarında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Takımın İtalyan yıldızı Ciro Immobile'nin geleceği hakkında konuşan Serdal Adalı, şu ifadeleri kullandı:
Üç futbolcuyla ilgileniyoruz ve üzerinde çalışıyoruz. Sekiz olursa, birileri gitmeden ihtimali yok. 50 milyon euro verip, oyuncuları göndermem! Makul şekilde gidecek oyuncular da var. Immobile gelecek sezonun parasını alıp gitmek istemez, o karakterde değil. Aldığımız geri dönüşlere göre Immobile'nin sezon sonunda ayrılacağını düşünüyoruz.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Ciro Immobile bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 36 maçta 15 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden İtalyan forvetin güncel piyasa değeriyse 2.8 milyon euro.
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