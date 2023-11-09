Serdal Adalı kararını verdi! Beşiktaş tek adayla seçime girmez... Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Serdal Adalı, yapılacak seçim öncesinde başkan adaylığı hakkında konuştu. Adalı, "Daha önceki dönemlerde olmadığı kadar büyük bir baskı var adaylığım konusunda. Bunu karşılıksız bırakmak zor" dedi.

AA & Ensonhaber

Beşiktaş Kulübü'nde Ahmet Nur Çebi'nin seçim kararı almasının ardından başkanlığa resmen ikinci bir aday çıktı.

Daha önce Beşiktaş camiasının önemli isimlerinden Hasan Arat, başkanlığa aday olduğunu açıklarken; Serdal Adalı da kararını verdi.

Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün 3 Aralık tarihinde yapacağı olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olabileceğini söyledi.

"Beşiktaş tek adayla seçime girmez"

Bodo/Glimt ile oynanan maç öncesinde basın mensuplarıyla sohbet eden Adalı, şu şekilde konuştu:

Şu an tek aday var. Emre Kocadağ'ın aday olacağını düşünmüyorum. 4 senedir burada, transferleri yapan kendisiydi. Futboldan sorumlu asbaşkandı. Futbolda başarısız bir sezon yaşıyoruz, zaten böyle olmasa seçim gündemi olmazdı. Beşiktaş tek adayla seçime girmez. Genel kurulun büyük bir ilgisi ve teveccühü var. Daha önceki dönemlerde olmadığı kadar büyük bir baskı var adaylığım konusunda. Bunu karşılıksız bırakmak zor.

"Kararımı 1-2 gün içinde açıklayacağım"

Yurtdışından yeni döndüğünü söyleyen Adalı, şunları dedi:

Ekibimle çalışıyoruz. Kulübün durumunu araştırıyorum. Diğer taraftan da Türkiye Jokey Kulübü'nde önemli işler yapıyoruz. Onun sorumluluğu var. Kararımı 1-2 gün içinde açıklayacağım.

Seçim tarihi

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı ise 26 Kasım Pazar günü olacak. 10 Aralık'ta çoğunluk sağlanamaması halinde seçim 3 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.