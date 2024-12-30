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Haber Merkezi

Beşiktaş’ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşti ve yaklaşık 12 saat süren seçim maratonunu Serdal Adalı kazandı.

25 sandığın tümünde rakibi Hüseyin Yücel’den daha fazla oy alan Serdal Adalı, toplam 8 bin 901 oy ile Beşiktaş’ın yeni başkanı oldu. Hüseyin Yücel ise 3 bin 637 oy aldı.

ADALI, TESİSLERE GELDİ

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe ve kaptan Necip Uysal’la bir araya geldi.

Adalı, takımın son durumu hakkında bilgi aldığı Topraktepe’ye Süper Lig’deki Rizespor maçında başarılar diledi.