DHA

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor.

Oy verme işlemi öncesinde başkan adayı Serdal Adalı, üyelere seslendi.

"BEŞİKTAŞ ADINI KAYYUM İLE BİRLİKTE ANANLARIN BU CAMİADA YERİ YOKTUR"

Beşiktaş’ın son 1 senede tarihinde görülmemiş şekilde borçlandırıldığını belirten Adalı, şu şekilde konuştu:

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ve camiamızın 121’inci yılında huzurlarınızda olmanın gururunu yaşıyorum. Beşiktaş Kulübü’nün kapısından içeri girdiğim günlerde ne hissediyorsam, bugün de aynı heyecan ve coşkuyla buradayım. Beşiktaş için ne zaman faydalı olabileceksem hep gelip gövdemi taşın altına koydum. Bugün de kulübümüzün en zor zamanında bu yüce makama adayım. Bugün burada, görevden ayrılan Beşiktaş başkanının kendi ifadesiyle, ona karşı yapılan bir kalkışmanın sonucunda toplanmış bulunuyoruz. Geldiğimiz noktada Beşiktaş’ımız tarihinde görülmemiş şekilde 1 senede 100 milyon Euro borçlandırılmıştır. Önümüzdeki 3 sene boyunca Beşiktaş’ımızın kasasına girecek bütün gelirleri hoyratça israf edilmiştir. İşte son 1 yıldaki rezaletlere neden olanlar ya bu yüce makamı kaçarcasına bırakmış ya da Beşiktaş’a verdikleri zarara rağmen ‘Hodri meydan’ diyerek Beşiktaş başkanlık makamına aday olmuştur. Beşiktaş adını kayyum ile birlikte ananların bu camiada yeri yoktur.

"BİZ BURADA OLDUKÇA BEŞİKTAŞ BİR DAHA BÖYLE GÜNLER YAŞAMAYACAK"

Göreve gelmelerinin ardından siyah-beyazlı camianın bir daha böyle günler yaşamayacağını ifade eden Serdal Adalı, şu şekilde konuştu:

Göreve geldiğimde mali tablonun vahim olduğunu bilmiyordum diyenler, tarihimizin en pahalı transferlerinin altına imza attılar. Hiç kimse kararı ben vermiyordum, benim haberim yok, ben karşı çıktım ama engelleyemedim bahanelerinin arkasına saklanmasın. Her şeyi beraber ve eş başkanlıkla yaptılar. Siz Beşiktaş’ın adını sahte imzayla, komisyonla bir araya getiren bir yönetim kurulu oldunuz. Beşiktaşlılar bu yaşattıklarınızı asla unutmayacak. Ama taraftarlarımız merak etmesin. Biz burada oldukça Beşiktaş bir daha böyle günler yaşamayacak. Bundan sonra kimse, Beşiktaş ile ilgili böyle cümleler kuramayacak.

"BUGÜNE KADAR CAMİAMA YERİNE GETİREMEYECEĞİM HİÇBİR SÖZÜ VERMEDİM"

Daha önce yerine getiremeyeceği hiçbir sözü camiaya vermediğini söyleyen Adalı, şu ifadeleri kullandı:

Hepimizi çok rahatsız eden bir konuyu tekrar gündeme getirmek istiyorum. Geleneğimiz olan ve seçim öncesinde yapılması gereken Divan Kurulu toplantısını neden yapmak istemediler, neden kaçtılar, Beşiktaşlılardan gerçeği neden sakladılar? Cevabı çok basit. Beşiktaş’a verdikleri zararı sizlerden saklıyorlar. Suçlu olduklarını biliyorlar. Bu borç yüküyle karşınıza çıkmaktan korktular. Beşiktaş’ın en üst makamı olan Divan Kurulu üyeleri, bu zihniyete hakettiği cevabı bugün verecektir. Ben bugüne kadar camiama yerine getiremeyeceğim hiçbir sözü vermedim. Verdiğim sözlerin hepsini de eksiksiz yerine getirdim. Bugün burada söylediklerim de tarihe not düşülsün.

"BEŞİKTAŞ VE BEŞİKTAŞLILAR BİR DAHA KANDIRILAMAYACAK"

Beşiktaş’ı yeniden ayağa kaldırmak için aday olduğunu dile getiren Serdal Adalı, şunları dedi:

Bugünden itibaren bir daha sizi kimse kandıramayacak. Karşınızda Beşiktaş ile yatıp Beşiktaş ile kalkan bir başkan olacak. O futbolcuyu ben aldım, öbürünü almadım; şunu yapacaktım izin vermediler, bunu dedim dinlemediler devri kapanmıştır. 2’nci başkanlık döneminde bu vahim tabloyu yaratan, kendi ifadesiyle Beşiktaş’a verilen zararın karşısında duramayan bir aday, Beşiktaş’ımıza nasıl liderlik edecek. Yıllardır Beşiktaş’ımızın hakkını yiyen, Beşiktaş ile uğraşan yapılarla nasıl mücadele edecek. Artık bitti, merak etmeyin. Algılarla, masallarla Beşiktaş’a başkan seçmenin sonuçlarını hep birlikte en acı haliyle yaşadık. Beşiktaş ve Beşiktaşlılar bir daha kandırılmayacak. Ben Beşiktaş’ı ayağa kaldırmak ve Beşiktaş camiasına yapılan haksızlıkların karşısında durmak için aday oldum. Camiamızı yeniden bir araya getireceğiz.

"DEVRE ARASINDA YAPACAĞIMIZ TRANSFERLER, SPONSOR DESTEĞİYLE KASAMIZDAN 1 KURUŞ ÇIKMADAN YAPILACAK"

Devre arasında yapacakları transferlerin sponsorluklarla gerçekleştirileceğini, kulübün kasasından para çıkmayacağını söyleyen Adalı, şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle son 1 senede kaybettiğimiz güven ortamını yeniden inşa edeceğiz. İtibarımızı yeniden kazanacağız. Başarılı günlere en kısa sürede geri döneceğiz. Biz istikrar adına 3,5 yıllık bir yol haritasıyla geliyoruz. 4 yıldır Kasım ayında havlu atan futbol takımızı yeniden inşa etmek için bütün planlarımız hazır. Takımımızın eksik ve ihtiyaçlarını biliyoruz. Yapmamız gereken takviyeler ve atacağımız adımlar hazır. Ara transferde yapacağımız transferler, sponsor desteğiyle kasamızdan 1 kuruş çıkmadan yapılacak. Scouting konusunda dünya çapında bir futbol aklı, Beşiktaş’a gelmek için bizim göreve başlamamızı bekliyor. Mayıs ayına kadar yapılması gereken 50 milyon Euro’luk bir ödemeyi de kendi kaynaklarımızla yapacağız. Orta ve uzun vadede ise amacımız, kendi ayakları üzerinde duracak bir Beşiktaş yaratmak. Sizlerin teveccühüyle de yarın sabahtan itibaren bu Beşiktaş’ı inşa etmeye başlayacağız.

"YARINDAN İTİBAREN BEŞİKTAŞIMIZA ÖNEMLİ BİR KAYNAK AKIŞI YARATMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacaklarını belirten Adalı, şu şekilde konuştu:

Hedefimiz Bankalar Konsorsiyumu anlaşmasının neden olduğu yükten Beşiktaş’ımızı kurtarmak olacak. Bunu da öyle 40-50 kişiye gidip, birer ikişer milyon istemek yerine bahsettiğimiz gayrimenkul projesiyle yapacağız. Amatör branşlarımız da dahil olmak üzere sponsorluk anlaşmalarımızı yapmaya başladık. Medya sektörünün önemli markası GAIN ve inşaat sektörünün önemli kuruluşlarından RAMS da Beşiktaş’a katkı vermek için göreve başlamamızı bekliyor. Yarın sabahtan itibaren Beşiktaş’ımıza önemli bir kaynak akışı yaratmaya başlayacağız. Beşiktaş’ımız Türkiye’nin ilk, en köklü ve en büyük spor kulübüdür. Beşiktaş’ımızı elbirliğiyle yeniden ayağa kaldırmak hepimizin görevidir. Bugün hepimiz bu amaçla buradayız. Bugün içinde olduğumuz problemi, onu yaratanlarla düzeltemezsiniz. Kendisini ibra etmeyecek zihniyetle yola çıkamazsınız. Karşımızda aday olan yönetim kurulu listesine bakarsak, bizi bu duruma düşürenlerin hepsini orada göreceksiniz.

"BUGÜN KARŞINIZA SON KEZ BAŞKAN ADAYI OLARAK ÇIKIYORUM"

Son kez başkan adayı olacağını belirten Serdal Adalı, sözlerini şöyle noktaladı: